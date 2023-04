Vuurwerk en flitsgranaten tijdens de ramadan op de Tempelberg

Op verschillende plaatsen in de bezette Palestijnse gebieden en Israël is het in de nacht van woensdag op donderdag voor de tweede achtereenvolgende keer tot gewelddadige confrontaties gekomen tussen de Israëlische autoriteiten en Palestijnen. Vooral bij de Al Aqsa-moskee op de Tempelberg in Jeruzalem, zowel voor moslims als joden een heilige plaats, was het onrustig.

Een groep van honderden jonge Palestijnen probeerde op dinsdagavond en een etmaal later opnieuw de nacht door te brengen in de Al Aqsa-moskee. De Israëlische autoriteiten laten dit echter pas toe gedurende de laatste tien dagen van de ramadan, terwijl de islamitische vastenmaand medio deze week nog maar halverwege was.

Daarom poogde de Israëlische politie in eerste instantie de Palestijnen goedschiks tot vertrekken te bewegen. Toen dat niet lukte, greep ze met veel geweld in. Er werden flitsgranaten gebruikt en er werd met rubberkogels geschoten. De politie sloeg – getuige met de telefoon gemaakte filmpjes – bovendien hard met de wapenstok op de Palestijnen in. De Palestijnen op hun beurt zouden vuurwerk hebben afgestoken en met stenen hebben gegooid.

In de nacht van dinsdag op woensdag werden er zo’n 350 Palestijnen gearresteerd en er vielen twaalf gewonden onder de Palestijnen. Ook twee Israëlische politieagenten raakten gewond. Donderdag waren er geen arrestaties.

Gazastrook

Bij de onwil van de politie om de Palestijnen de nacht in de moskee te laten doorbrengen speelde mee dat de politie ’s ochtends vroeg joodse gelovigen op de Tempelberg verwachtte. In het verleden mochten die alleen bidden bij de Klaagmuur, aan de zijkant van de Tempelberg. De laatste paar jaar begeven steeds grotere groepen joden zich echter ook – met instemming van rechtse politici – op het deel van de Tempelberg waar tot voor kort alleen moslims mochten bidden. Zulke joodse bezoeken leiden dikwijls tot spanningen met moslims.

Het ingrijpen van de Israëlische politie leidde direct ook tot onrust onder Palestijnen elders. Vanuit de Gazastrook werden zowel woensdag- als donderdagmorgen ter vergelding raketten afgevuurd op doelen in het zuiden van Israël, vermoedelijk door Hamas. De Israëlische luchtafweer maakte de raketten goeddeels onschadelijk en deze richtten geen schade aan. Volgens een inmiddels vast patroon voerde Israël op zijn beurt daarop beperkte luchtacties uit op doelen in de Gazastrook. Zeven raketten die vervolgens weer uit Gaza werden afgeschoten explodeerden allemaal al voor ze de grond raakten. In Haifa en Umm al-Fahm in het noorden van Israël gingen Palestijnse betogers de straat op en gooiden met stenen naar de politie. Donderdagmiddag volgde er ook nog een raketbeschieting vanuit Zuid-Libanon, mogelijk afkomstig van Palestijnse facties daar. Israël beantwoordde die met granaatvuur.

Hoewel zulke spanningen in het verleden dikwijls escaleerden, zeiden analisten er ditmaal niettemin vanuit te gaan dat noch Hamas, noch de Israëlische regering uit is op een nieuwe verwoestende gevechtsronde in hun al decennia durende conflict.