Verreweg drukste spits van het jaar, bijna 1.500 kilometer file

De spits van donderdag op de Nederlandse autowegen is „verreweg de drukste” van het jaar. Dat laat een woordvoerder van de ANWB weten aan persbureau ANP. Op het hoogtepunt van de donderdagavondspits stond er 1.491 kilometer file, volgens de ANWB. De vorige drukste spits van 2023 was die van 14 maart: zo’n 1.100 kilometer. De spits van donderdag is ook de op drie na drukste aller tijden, aldus de ANWB-woordvoerder.

De drukte heeft onder meer te maken met het begin van het paasweekend en het slechte weer. Daarnaast speelde de grote drukte in de regio Rotterdam een grote rol. De afsluiting van de Ketheltunnel, ten westen van Rotterdam, speelde mee. Die zou namelijk voor zeker een paar honderd kilometer extra file hebben gezorgd. Daarnaast waren de wegen in Noord-Brabant met in totaal 400 kilometer file erg druk, net als de snelwegen A2 en A27. Beide wegen lopen van noord naar zuid. Volgens de ANWB-woordvoerder waren ook „alle dagelijkse files” langer dan anders.