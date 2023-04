Veilige gesprekken over tien jaar koningschap in de podcast met Willem-Alexander

Zelf luistert koning Willem-Alexander niet naar podcasts. Het succes van een ‘langzaam’ medium verbaast hem in „een tijd dat het allemaal zo snel, snel, snel moet gaan”.

Maar nu is hij wel zowel onderwerp áls lijdend voorwerp van een tiendelige podcastserie, gemaakt ter gelegenheid van zijn tienjarig koningschap. Die serie, een opdracht van en gefinancierd door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), is gemaakt door podcastbedrijf Tonny Media. Met als doel: Nederland uitleggen wat de koning doet. Uit onderzoek van de RVD in 2021 bleek dat de ondervraagden dat nauwelijks wisten.

De podcasts zijn daardoor, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het interview met Wilfried de Jong in 2017, géén journalistieke gesprekken. Het gaat om de ervaring van Willem-Alexander als koning (de mens) en Koning (het staatshoofd) met zijn ambt, blijkt uit de eerste drie afleveringen. Elk van de tien afleveringen behandelt één jaar.

Radiopresentator Edwin Evers (3FM, Radio 538) doet zijn best een ontspannen sfeer te creëren in de werkkamer van de koning op paleis Huis ten Bosch. Maar hij zegt in de eerste aflevering, over het jaar van de inhuldiging, ook duidelijk dat hij „instructies” heeft gekregen. Het moet écht gaan over het koningschap. „Niet te veel privé, werd er gezegd”, zegt Evers.

Dus krijg je als luisteraar de rare gewaarwording dat de koning net vertelt dat hij YouTube-filmpjes heeft gebruikt om zijn golfswing te verbeteren en „ontzettend” om de persiflages van hem in LuckyTV heeft kunnen lachen, als Evers zegt: „Klimaatakkoord, dat was ook in 2015. Maakt u zich zorgen over het klimaat?”

Bezoek aan woonwagenkamp

Vaak blijven onderwerpen hangen. Zoals wanneer de koning vertelt over de bezoeken die hij aflegt om Nederlanders het gevoel te geven dat zij erbij horen in dit land. Welke hem dan het meest zijn bijgebleven, vraagt Evers. Willem-Alexander somt er een aantal op. Maar het komt bij Evers niet op om te vragen wáárom die dan. De koning legt zo’n tweehonderd bezoeken per jaar af, wat maakten Eindhoven, het woonwagenkamp in Zeist, en Rotterdam-Zuid dan zo bijzonder?

Zo blijven de gesprekjes in de eerste drie afleveringen veilig, ook als het over ministeriële verantwoordelijkheid gaat. Over het biertje tijdens de Olympische Spelen in Sotsji met Poetin, elf dagen voor het Russische leger de Krim binnenviel. Over of Willem-Alexander wel tegenspraak krijgt binnen het paleis.

De koning mag uitleggen hoeveel wetten hij ondertekent en of hij alles leest (altijd de samenvatting, maar vaak is hij al op de hoogte), dat hij echt niet over gratieverzoeken en uitzettingen gaat (al staat zijn naam op het document) en dat hij een „groot zwak” heeft voor platteland en provincies (met een verwijzing naar de Republiek der Verenigde Nederlanden).

Voor de luisteraars die toch wat meer over het privéleven van de koning willen weten, komt er nog wel wat informatie los. Zo is „het wel eens voorgekomen” dat Willem-Alexander tijdens de coronapandemie videobelde met zichtbaar een jasje en das, en onder de tafel een joggingbroek.

De eerste drie afleveringen van Door de ogen van de Koning zijn deze donderdag gepubliceerd, komende donderdagen verschijnen volgende afleveringen.

