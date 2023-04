Toezichthouder: ‘Moslims slachtoffer van stelselmatige discriminatie door financiële instellingen’

Moslims en islamitische organisaties worden door banken en andere financiële instellingen stelselmatig gediscrimineerd. Dat zegt de Nationaal Coördinator woensdag tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh tegen NRC, na berichtgeving van Trouw. Volgens Baldewsingh gaan banken door antiterrorismewetgeving zo ver in het controleren van hun klanten dat moslims en andere minderheden worden gecriminaliseerd.

Baldewsingh baseert zich op signalen die hij krijgt vanuit de samenleving, door gesprekken met burgers. Zij krijgen volgens de coördinator zoveel controlemaatregelen over zich heen, zoals uitgebreide vragenlijsten bij geldstortingen van een paar tientjes, dat ze hun geld maar thuis bewaren. Ook durven veel mensen niet meer het bestuur van moskeeën in omdat ze bang zijn dat financiële instellingen ze in de gaten zullen houden.

‘Ondervraagd als vermeende terroristen’

Cijfers heeft Baldewsingh niet, daarom wil hij dat de overheid een grondig onderzoek instelt om het probleem in kaart te brengen. Dát er een systeem van discriminatie uit de antiterrorismewetgeving voortkomt, staat volgens Baldewsingh als een paal boven water. Bovendien geeft hij aan dat het probleem tot op zekere hoogte al bekend is.

NRC signaleerde bijvoorbeeld eerder al dat de moslimgemeenschap wordt benadeeld door de wetgeving. „De impact hiervan is gigantisch”, zei de penningmeester van de Turkse organisatie Milli Görüs in augustus van vorig jaar tegen NRC. „Onze leden worden ondervraagd als vermeende terroristen, alleen maar omdat zij actief zijn voor onze moskeeën.” En dat alles zonder merkbaar resultaat. Het plannen van een terreuraanslag hoeft niet per se duur te zijn, dus om ze te traceren moet een groot net worden uitgegooid. De zin van de anti-terrorismewetgeving is daardoor niet helder. Want, zo zegt Baldewsingh: „Hoeveel terroristen hebben we hiermee nou eigenlijk aangepakt?”

Voor banken is de wetgeving een grote hindernis, die ze dwingt om heftige maatregelen te nemen. Ze krijgen sinds 2018 hoge boetes opgelegd vanwege hun falende compliancebeleid, dus om verdere financiële schade te ontwijken zijn ze snel grote afdelingen gaan optuigen die streng moeten controleren of rekeninghouders geen illegale activiteiten ondernemen middels hun bankrekening. Volgens Baldewsingh gaat het om slecht opgeleide werknemers die te weinig zicht hebben op hoe zij bevolkingsgroepen benadelen.

