Regering-Biden erkent fouten bij het terugtrekken van troepen uit Afghanistan, legt schuld bij Trump

Het Witte Huis erkent fouten te hebben gemaakt bij het terugtrekken van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan in de zomer van 2021. Dat schrijft de regering van president Joe Biden in een rapport, waarvan de samenvatting donderdag is gepubliceerd. Voor de chaos die rondom het terugtrekken van de troepen ontstond, wordt vooral oud-president Donald Trump verantwoordelijk gehouden.

De regering erkent in het rapport dat de evacuatie van Amerikanen en Amerikaanse bondgenoten eerder had kunnen beginnen en sneller had kunnen plaatsvinden. Dat is niet gebeurd omdat de regering de macht van de Afghaanse regering en de vechtlust van het Afghaanse leger te optimistisch inschatte. Het Witte Huis wil in het vervolg eerder en actiever inlichtingen uitwisselen over risico’s in het geval van „destabiliserende veiligheidsomgevingen” zoals Afghanistan.

Toch neemt de regering niet de volledige verantwoordelijkheid. Biden zou bij het uitvoeren van de terugtrekking van de troepen „ernstig beperkt” zijn door afspraken die zijn voorganger Trump al had gemaakt. Trump kwam de terugtrekking een jaar eerder overeen met de Taliban. Volgens het rapport „erfde” Biden vervolgens een Taliban die op sinds 2021 niet zo sterk waren geweest. Terugtrekking uitstellen was volgens het Witte Huis geen optie: „Er waren geen signalen dat meer tijd, meer geld of meer Amerikanen in Afghanistan een fundamenteel ander traject hadden opgeleverd.”

In augustus 2021 vertrokken het Amerikaanse leger en alle bondgenoten na twintig jaar aanwezigheid uit Afghanistan. Hoewel het Afghaanse leger jarenlang door de Amerikanen was getraind, viel de hoofdstad Kabul twee weken voor de formele datum van terugtrekking al in handen van de Taliban. Daarna werd het vliegveld overspoeld door Afghanen die het land probeerden te ontvluchten en zich in alle wanhoop zelfs aan vliegtuigen vastklampten. Op 26 augustus kwamen door een zelfmoordaanslag op de luchthaven 170 Afghanen en dertien Amerikaanse militairen om het leven.

