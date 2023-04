Openbaar Ministerie onderzoekt antisemitische leuzen bij Feyenoord

Justitie doet onderzoek naar antisemitische leuzen die woensdag zijn geschreeuwd bij de Kuip in Rotterdam, rond de bekerwedstrijd tegen Ajax. Dat bevestigt een woordvoerder van het arrondissementsparket Rotterdam donderdag na berichtgeving door De Telegraaf. „Hamas, Hamas, Joden aan het gas”, riep een persoon op een podium bij het stadion meermaals in een microfoon.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft aangifte gedaan of gaat dat donderdagmiddag doen, aldus de woordvoerder. Het OM zoekt vervolgens uit wie de man was die de leuzen riep en in welke hoedanigheid hij daar stond. Op het podium was een dj bezig, maar volgens Feyenoord was hij in elk geval niet degene die aanstootgevende dingen riep. „In theorie kan het ook iemand zijn geweest die het podium op is gesprongen en de microfoon pakte”, beaamt het OM.

Wat er is geroepen, staat volgens de OM-woordvoerder wel vast. „Dat is natuurlijk een schandalige tekst.” Het CIDI riep Feyenoord woensdagavond via Twitter op om geen podium te geven aan „dit soort gasten”. „Diep trieste teksten weer. Zal deze ‘artiest’ ook maar enig besef hebben van wat hij echt roept?”

Een woordvoerder van Feyenoord legt tegenover NRC uit wat er volgens de club is gebeurd. „De dj die daar stond, betrekt het publiek er altijd bij.” Mogelijk gaf hij de microfoon door aan iemand anders. „De bewuste man zette eerst het Feyenoord-lied in, waarna hij dus opeens overschakelde. Er is nog getracht het geluidskanaal dicht te draaien.”

De 32-jarige man die ervan wordt verdacht tijdens de wedstrijd een aansteker naar het hoofd van Ajax-middenvelder Davy Klaassen te hebben gegooid, is woensdagavond aangehouden. „Of hij wordt voorgeleid, is nog niet bekend”, zegt het OM. Klaassen liep een bloedende hoofdwond op, de wedstrijd kwam een tijd stil te liggen.

Met medewerking van Steven Verseput.