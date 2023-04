Nog twee slachtoffers treinbotsing op IC; treinverkeer tussen Den Haag en Leiden langer gestremd

Twee zwaargewonde slachtoffers van de treinbotsing bij Voorschoten liggen nog op de intensive care. Dat meldt persbureau ANP donderdag. Drie mensen werden aanvankelijk naar de IC in Den Haag gebracht, van wie er nu één naar de verpleegafdeling is overgebracht. Drie van de vijf mensen die in het UMC Utrecht zijn opgenomen, mogen ook weer naar huis.

De treinen tussen Den Haag en Leiden, het traject waarop de NS-trein in de nacht van maandag op dinsdag ontspoorde, rijden volgens ProRail zeker tot 18 april niet. Dat is een week langer dan tot nu toe bekend was. Het speelt daarin mee dat de berging van de ontspoorde trein op zich laat wachten. „We kunnen nu nog niet garanderen dat we de trein veilig kunnen bergen”, zegt een woordvoerder van de spoorbeheerder tegen NRC.

Pas als de kapotte trein weg is, kan de reparatie van het spoor beginnen. „De schade aan de bovenleiding, het spoor en het aangrenzende station Voorschoten is groot”, schrijft ProRail, dat samen met de gemeente en waterbedrijf Dunea kijkt wanneer de herstelwerkzaamheden van start kunnen gaan.

