Nederland stuurt 160 militairen naar Bosnië voor EU-missie

Het kabinet stuurt 160 Nederlandse militairen mee voor de EU-missie in Bosnië-Herzegovina. Dat maakte het ministerie van Defensie donderdag bekend. De meeste militairen vertrekken in oktober. Afgelopen juni werd al bekend dat het kabinet met een grotere eenheid zou deelnemen aan de vredesmissie. De Nederlandse militaire bijdrage past in de wens van het kabinet om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de Europese veiligheid.

De Europese Unie wil de missie, die in 2004 begon, uitbreiden vanwege de oorlog in Oekraïne en de toename van spanningen in de regio. Vooral de Bosnisch-Servische entiteit van Bosnië, de Republika Srpska, is vatbaar voor Russische invloed. Volgens minister van Defensie Kajsa Ollongren (D66) is het van groot belang „dat het op de Balkan rustig blijft en stabiel is”, zo zei ze in januari.

Naast een infanteriecompagnie van het Korps Mariniers van 150 militairen groot, stelt Nederland ook een inlichtingeneenheid van tien mensen beschikbaar voor de EU-missie. Die laatste groep vertrekt al in juni.

Tussen 1992 en 1995 woedde er een bloedige oorlog in Bosnië. Nederlandse VN-militairen waren toen gestationeerd in Srebrenica en werden in 1995 overrompeld door Bosnisch-Servische troepen, die daarna 8.000 Bosnische moslimmannen en -jongens vermoordden. Dutchbat, zo concludeerde een onderzoekscommissie, was opgescheept met een onuitvoerbare missie.