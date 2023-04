Na een geslaagd offensief wil Kyiv best over de Krim praten

Oekraïne is bereid met Moskou te praten over de toekomst van de Krim als de Oekraïense strijdkrachten de bestuurlijke grenzen van het door Rusland bezette schiereiland hebben bereikt.

Dat heeft een topadviseur van president Volodymyr Zelensky gezegd in een interview met de Britse krant Financial Times. Daarmee gaf Andrij Sybiha voor het eerst sinds het afbreken van de diplomatieke gesprekken met Moskou, een jaar geleden, een nieuwe voorwaarde waaronder Kyiv bereid is te praten. Sybiha voegde er wel aan toe dat zijn uitspraak niet betekent dat Oekraïne „de bevrijding [van de Krim] door ons leger uitsluit”.

Tot op heden is de lijn van president Zelensky geweest dat hij niet met Moskou wil praten voordat alle Russische troepen het Oekraïense grondgebied hebben verlaten, inclusief die op de Krim. Het strategisch gelegen schiereiland in de Zwarte Zee werd in 2014 ingenomen door Russische troepen, en kort daarna door Moskou geannexeerd.

Voorjaarsoffensief aanstaande

Nu de lente is aangebroken en Oekraïne steeds meer zwaar materieel geleverd krijgt door westerse bondgenoten, zoals tientallen Leopard II-gevechtstanks, lijkt het slechts wachten op een Oekraïens voorjaarsoffensief. De frontlijn bij de stad Cherson ligt een kleine honderd kilometer ten noorden van de Landengte van Perekop, de smalle landstrook die de toegang tot de Krim ontsluit.

De Oekraïense strijdkrachten houden geheim waar zij hun tegenoffensief zullen beginnen, maar een aanval op Russische stellingen ten noorden van de Krim lijkt een realistische mogelijkheid. Volgens Sybiha is Kyiv bereid een diplomatieke weg in te slaan „als wij erin slagen onze strategische doelen op het slagveld te bereiken, en wanneer we aan de bestuurlijke grens van de Krim staan.”

Mogelijk is de uitspraak van de Oekraïense topdiplomaat bedoeld om de westerse bondgenoten gerust te stellen. In het Westen leven vermoedens dat een rechtstreekse Oekraïense aanval op de Krim voor president Vladimir Poetin een zogenoemde ‘rode lijn’ is die hem zou kunnen aanzetten tot de inzet van een tactisch kernwapen.

Grootste triomf van Poetin

Rusland heeft de Krim sinds de annexatie in 2014 zwaar gemilitariseerd. De haven van Sevastopol geldt als thuishaven voor de Russische Zwarte Zeevloot. De annexatie van de Krim wordt in Rusland algemeen gezien als een van de grootste triomfen van president Poetin.

Een andere adviseur van president Zelensky, Mychajlo Podoljak, zei woensdag tegen Radio Free Europe dat het Oekraïense leger de grens van de Krim binnen „vijf tot zeven maanden” zal hebben bereikt. „Rusland heeft niet genoeg middelen om de situatie in bedwang te houden”, zei hij. Podoljak zei ook dat de brug die president Poetin liet bouwen van Kertsj op de Krim naar het Russische vasteland „ontmanteld” zal worden na de Oekraïense herovering van het schiereiland. Op de brug werd in oktober vorig jaar een zware aanslag gepleegd. De herstelwerkzaamheden zouden inmiddels grotendeels klaar zijn.

In Oekraïne bestaat nog altijd grote steun voor het beleid van president Zelensky, gericht op herovering van het volledige grondgebied van het land, inclusief de Donbas en de Krim. Volgens een enquête, in maart uitgevoerd door het Kyiv Internationale Instituut voor Sociologie, gaf 87 procent van de ondervraagde Oekraïners aan dat territoriale concessies in ruil voor vrede „onacceptabel” zijn. Slechts 9 procent stemde in met concessies als die zouden leiden tot duurzame vrede.