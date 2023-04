Lev Markiz, oprichter van Amsterdam Sinfonietta, overleden

Dirigent en violist Lev Markiz is dinsdag overleden. De Rus die in 1981 naar Nederland vluchtte en hier sindsdien woonde, dirigeerde in binnen- en buitenland. In Nederland werd hij vooral bekend als de oprichter en eerste dirigent van strijkorkest Amsterdam Sinfonietta (destijds Nieuw Sinfonietta Amsterdam geheten).

Markiz, geboren in Moskou in 1930, studeerde viool en kamermuziek, en later orkestdirectie. Daarna speelde Markiz als concertmeester in het Moskou Kamerorkest, voor hij in de jaren 60 zijn eigen ensemble Solisten van Moskou oprichtte. „Achteraf kan je zeggen dat dit orkest het begin van het einde van mijn leven in de Sovjet-Unie was”, zei Markiz daarover in een interview met NRC in 1983, waarin hij ook vertelde hoe het ensemble door de Sovjet-autoriteiten steeds meer aan banden werd gelegd. Daarbij werd hij gediscrimineerd op zijn joods-zijn.

„Het westen is voor mij een waar muziekparadijs”, zei hij in dat interview, vlak na zijn vlucht naar Nederland. Hij stond binnen een paar jaar al voor meerdere Nederlandse orkesten en werd in 1988 de eerste dirigent en artistiek leider van het net opgerichte Nieuw Sinfonietta Amsterdam, waar hij tien jaar bleef. Op Facebook schrijft het ensemble: „Onder zijn leiding ontwikkelde het ensemble een unieke strijkersklank. In de tijd van glasnost en perestrojka introduceerde hij met Amsterdam Sinfonietta in Nederland veel muziek van Russische componisten als Schnittke, Sjostakovitsj, Goebaidoelina en Denisov, componisten waarmee hij in de Sovjet-Unie veelvuldig had samengewerkt.” Lev Markiz overleed thuis in Den Haag. Hij werd 92 jaar.