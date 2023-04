KNVB scherpt richtlijnen aan: wedstrijd definitief gestaakt als speler wordt geraakt door voorwerp

De KNVB heeft de maatregelen omtrent het staken van voetbalwedstrijden per direct aangescherpt. Dat laat de voetbalbond donderdag weten aan NRC. Een scheidsrechter moet een wedstrijd voortaan definitief staken als iemand op het veld wordt geraakt door een vanaf de tribune gegooid voorwerp. Ook wedstrijden waarin een toeschouwer een speler of scheidsrechter aanvalt, worden definitief gestaakt.

Wanneer toeschouwers voorwerpen op het veld gooien maar niemand daarbij raken, moet de scheidsrechter de wedstrijd tijdelijk stilleggen. Spelers zullen dan ongeveer een kwartier in de kleedkamers doorbrengen. Een KNVB-woordvoerder laat aan NRC weten dat de pauze ervoor moet zorgen dat toeschouwers „afkoelen”. Gaan zij na hervatting van de wedstrijd door met het gooien van voorwerpen, dan volgt alsnog een definitieve staking. De KNVB-woordvoerder laat weten dat de regels ook gelden wanneer toeschouwers – al dan niet gevulde – plastic bekers naar het veld gooien.

Wat de einduitslag wordt na een definitieve staking, hangt af van de wedstrijd. „De wedstrijd tussen Vitesse en Sparta werd vorig seizoen uitgespeeld, omdat de stand toen 0-1 was”, zegt de KNVB-woordvoerder. Hij zegt zich voor te kunnen stellen dat een wedstrijd waarin het 6-0 staat niet meer wordt uitgespeeld, omdat die dan waarschijnlijk al is beslist.

De aanscherping van de richtlijnen is het directe gevolg van de halve finale van de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax van woensdag. Een toeschouwer gooide tijdens de Klassieker een voorwerp – vermoedelijk een aansteker – op het achterhoofd van Ajax-speler Davy Klaassen, wat de middenvelder een bloedende wond opleverde. De wedstrijd werd vervolgens een klein half uur gestaakt, waarna de teams de wedstrijd alsnog uitspeelden.

‘Veld is heilig’

De andere maatregel, definitieve staking wanneer een toeschouwer iemand op het veld aanvalt, neemt de KNVB naar aanleiding van de wedstrijd tussen PSV en Sevilla FC van afgelopen februari. Een man uit het publiek, die al een stadionverbod had, viel toen de keeper van de Spaanse club aan. PSV kreeg van de Europese voetbalbond UEFA om die reden 20.000 euro boete.

De KNVB hoopt dat met de verscherpte richtlijnen potentiële daders het „niet langer in hun hoofd halen” om spelers of scheidsrechters te belagen. „Daar zijn we helemaal klaar mee”, aldus de KNVB. „Het veld is heilig.”