Honderden slachtoffers van decennialang kindermisbruik in kerk Baltimore

Zeker zeshonderd minderjarigen zijn tussen 1940 en 2002 misbruikt door 156 leden van het aartsbisdom van Baltimore, in de Amerikaanse staat Maryland. Het daadwerkelijke aantal ligt waarschijnlijk „veel hoger”, schrijft de officier van justitie in een rapport dat hij woensdag heeft gepubliceerd. Hij spreekt van een geschiedenis van „hardnekkig en aanhoudend misbruik”, dat de kerkleiding probeerde toe te dekken.

De 146 daders die inmiddels zijn overleden, worden met naam en toenaam in het rapport vermeld, de namen van tien levende kerkleden zijn zwartgelakt. In ruim vierhonderd pagina’s aan bijlagen worden alle getuigenissen opgesomd. „Toen ze in haar badpak aan de piano zat, ging Padian zitten op de pianokruk naast haar”, begint een van de verhalen bijvoorbeeld. Vervolgens randde priester John Padian het twaalfjarige meisje aan. Het slachtoffer vertelde het in een biecht aan een andere priester, die voor zover bekend geen actie heeft ondernomen.

Het uitblijven van actie is een patroon, schrijft de officier van justitie. Door daders in bescherming te nemen, is de kerkleiding medeplichtig. „Zij hebben de klachten niet naar behoren onderzocht en hebben geen moeite gedaan om andere slachtoffers te identificeren of vermeend misbruik te bevestigen.”

In de zeldzame gevallen dat misbruikzaken wel voor de rechter kwamen, werden die dikwijls in achterkamertjes afgehandeld. De pers liet zich in sommige gevallen ook door de kerk beïnvloeden om niet over het onderwerp te schrijven.

‘Schokkend en hartverscheurend’

„Het grote aantal misbruikers en slachtoffers, de verdorvenheid van het gedrag van de misbruikers en de regelmaat waarmee bekende misbruikers de kans kregen om door te gaan met slachtoffers maken zijn verbazingwekkend”, aldus de officier van justitie.

De aartsbisschop van Baltimore heeft namens zijn kerk excuses aangeboden aan alle slachtoffers. In een verklaring noemt hij de getuigenissen „schokkend en hartverscheurend” en belooft hij verbetering.

