Het filmfestival van Cannes rehabiliteert Johnny Depp

Het filmfestival van Cannes rehabiliteert in mei Johnny Depp. Komen nu ook Woody Allen en Roman Polanski in aanmerking voor gratie? Donderdag maakte het festival de openingsfilm van zijn 76ste festival bekend: Jeanne du Barry. Acteur-regisseur Maïwenn speelt daarin Jeanne Vaubernier, een vrouw van lage komaf die als Madame du Barry opklimt tot maîtresse van de uitgebluste koning Lodewijk XV, vertolkt door acteur Johnny Depp.

Het is een majeure stap in Depps comeback, waardoor ook andere filmmakers die in opspraak raakten door de #MeToo-beweging nu hopen op een steuntje in de rug van ’s werelds belangrijkste filmfestival. Woody Allens moordmysterie Coup de Chance lijkt kansrijk voor een première in Cannes: een Frans prestigeproject met Franse acteurs. De 89-jarige Roman Polanski heeft zwarte komedie The Palace in de aanbieding, opgenomen in zijn Zwitserse woonplaats Gstaad. Die film zou zeer boeiende vergane glorie op Cannes’ rode loper brengen: Mickey Rourke, John Cleese en Fanny Ardant.

Volgende week donderdag maakt Cannes zijn selectie bekend. Accepteert directeur Thierry Frémaux alle drie de titels, dan dreigt het stigma dat Cannes in 2023 na vijf jaar #MeToo al voor een restauratie gaat. De 87-jarige Woody Allen is door Hollywood gecanceld nadat zijn eigen zoon Roman Farrow, die mede filmtycoon Harvey Weinstein ten val bracht, een oude, door experts en een rechter verworpen beschuldigingen van seksueel misbruik van zijn eigen zevenjarige dochter Dylan bekwaam afstofte. Toen de Poolse cineast Roman Polanski in 2020 een César – Franse Oscar – voor beste regie won met An Officer and a Spy, ontketende dat felle feministische protesten en – eindelijk – een Franse versie van #MeToo. Polanski ontvluchtte in 1978 de VS na seksueel misbruik van een 14-jarige.

Laster

Maar Johnny Depp is in Cannes over de drempel. Zijn carrière belandde na 2017 in een vrije val door zijn tumultueuze scheiding van actrice Amber Heard, die hem van mishandeling betichtte. Daarna kwam hij vooral in het nieuws door spilzucht, dronkenschap en verwend gedrag. Nadat een Britse rechter in 2020 bepaalde dat tabloid The Sun hem een ‘wife beater’ mocht noemen, werd hij persona non grata in Hollywood. De 59-jarige Depp verloor lucratieve rollen als kapitein Jack Sparrow in filmserie Pirates of the Caribbean en schurk Grindelwald in Fantastic Beasts. Het tij keerde evenwel toen een jury in de Amerikaanse staat Virginia Amber Heard in juni 2022 10 miljoen dollar schadevergoeding plus een strafboete oplegde vanwege laster. Het koppel kwam in december tot een schikking; Depps naam was grotendeels gezuiverd.

In Frankrijk was Depp nooit echt uit de gratie: ver voor de jury-uitspraak werd hij al gecast als Lodewijk XV, die Frankrijk 59 jaar regeerde. Depps zwakke Frans is volgens regisseur Maïwenn geen bezwaar: de rol leunt meer op mimiek. Depp heeft twee kinderen bij de Franse actrice Vanessa Paradis, met wie hij tussen 2001 en 2011 in een villa bij Saint-Tropez woonde.

De vraag is nu of Depp ook in Hollywood van de strafbank komt. Voor Disney moet de verleiding groot zijn. De vijf Pirates of the Caribbean-films leverden ruim 4,5 miljard dollar recette op, maar zonder dronken piraat Jack Sparrow wordt een zesde film een zielloze affaire. Bijna 900.000 trouwe fans tekenden al een petitie om Depp weer in dienst te nemen.

Openingsfilm Jeanne du Barry markeert tevens een verzoening van Netflix en Cannes. De streaminggigant boycotte jarenlang het festival omdat films daar alleen welkom zijn in de competitie als een Franse bioscooprelease volgt. Dat betekent evenwel dat de film volgens de Franse wet pas vijftien maanden later op streaming mag uitkomen. Jeanne du Barry gaat in landen als Nederland direct naar Netflix, maar beleeft in Frankrijk wel een bioscooprelease - waarna Netflix vijftien maanden geduld opbrengt. Een novum voor het bedrijf.