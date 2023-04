Zondagochtend aan de ontbijttafel neemt het gesprek een zware wending. Ik zeg dat ik bang ben om dood te gaan terwijl mijn kinderen me nog nodig hebben. De zoon van 22 die een weekend thuis is, ziet dat anders. „Daar hoef je niet bang voor te zijn”, zegt hij, „we redden ons wel. Echt mam, je bent er alleen nog maar voor de gezelligheid.”

