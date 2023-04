FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen krijgt boete van 450 euro voor beledigen ministers met foto nazivlag

FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen krijgt een boete van 450 euro vanwege het beledigen van de ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) en Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA). Dat heeft het Openbaar Ministerie van Den Haag donderdag besloten. Van Houwelingen krijgt de boete omdat hij vorig jaar een bewerkte foto op Twitter plaatste, waarop de twee ministers met een vlag met een hakenkruis te zien waren.

Volgens het OM is het „onnodig grievend” dat de ministers worden geportretteerd als nazi’s op de bewerkte foto. Daarom is er „juridisch gezien sprake van belediging”. Het OM weegt daarin mee dat politici ruimte moeten krijgen om zich uit te spreken in het maatschappelijk debat, maar ook dat zij daarin een grote verantwoordelijkheid hebben. Van Houwelingen kan nog verzet aantekenen tegen de boete: in dat geval zal een rechter zich over de zaak buigen.

De ministers reageerden afgelopen september woedend op de foto en de associatie met het naziregime. Kuipers sprak op Twitter van „een nieuw dieptepunt in de bejegening van bestuurders en politici”. Later die maand maakten ze bekend aangifte te doen van belediging, smaad en laster.