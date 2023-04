FNV: vakbonden en werkgevers akkoord over cao streekvervoer

De vakbonden en werkgevers in het streekvervoer hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Dat heeft onderhandelaar van vakbond FNV Marijn van der Gaag in de nacht van donderdag op vrijdag aan persbureau ANP laten weten.

De werknemers krijgen structureel 15 procent meer loon over 27 maanden en hebben recht op een eenmalige uitkering van duizend euro. Ook komen er maatregelen om de werkdruk te verlagen.

Van der Gaag laat aan ANP weten tevreden te zijn met het akkoord. „Qua loonsverhoging zetten we hele nette stappen.” Wel moet de deal nog worden voorgelegd aan de leden van de vakbond, aldus Van der Gaag. Vakbond CNV heeft volgens hem ook ingestemd met het akkoord.

De afgelopen maanden legden chauffeurs van onder meer Arriva, EBS, Qbuzz en Keolis het werk neer. Het cao-conflict draaide onder meer om loonsverhoging en maatregelen tegen het personeelstekort in het openbaar vervoer, het ziekteverzuim en de hoge werkdruk. De bonden wilden vanwege de hoge inflatie een grotere loonsverhoging dan de werkgevers zeiden te kunnen bieden.

Over de vermindering van de werkdruk zijn volgens Van der Gaag ook afspraken gemaakt. Zo komen er verbeteringen in de roosters en worden er extra pauzes ingelast.