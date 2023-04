Finland in de NAVO: een krachtige militaire bondgenoot

Deze week is Finland toegetreden tot de NAVO. Het bondgenootschap krijgt er een sterke, nieuwe partner bij - en een lange grens met Rusland. Wat voor land is Finland? Europa-correspondent Clara van de Wiel ging kijken en zag een samenleving die innig verbonden is met het leger.

