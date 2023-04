‘De mensen die mijn boek willen verbieden hebben het vaak niet gelezen’

Eén iemand had Maia Kobabe al gewaarschuwd. De vriend, zelf ook cartoonist, had een proefversie van Kobabes stripboek Gender Queer. A Memoir gelezen en gezegd: „Hier gaan mensen aanstoot aan nemen.”

In de VS kunnen ouders of organisaties bij openbare bibliotheken of schoolbibliotheken vragen om een boek van de plank te halen dat ze niet geschikt achten voor kinderen. De bibliotheek kan daarin meegaan, of niet.

In 2021, twee jaar nadat Gender Queer in 2019 verscheen, was Maia Kobabe zijn opmerking alweer vergeten. „Het is nu wel klaar met de media-aandacht, dacht ik”, vertelt Kobabe (33) via Zoom, te midden van boekenkasten en posters in hun – Kobabe identificeert zich als ‘non-binair’ en gebruikt genderneutrale voornaamwoorden – ouderlijk huis in Californië. „Maar boy, wat zat ik ernaast.”

Maia Kobabe.Foto New Book Collective

Gender Queer lijkt op het eerste gezicht niet direct controversieel. Met simpele maar effectieve tekeningen en teksten beschrijft Kobabe hun eigen zoektocht naar wie hen is, met bijbehorende verliefdheden, fantasieën en dates, en experimenten met kleding, voornaamwoorden en (een beetje) seks.

De twijfels maakt Kobabe sterk invoelbaar, ook voor wie geen genderverwarring heeft gekend: ‘Als ik trans was, zou ik dan niet zeggen ‘Ik ben een jongen’, en niet ‘Ik wou dat ik een jongen was?’’, vraagt de hoofdpersoon zich af in het boek. ‘En als ik dan trans ben, ben ik dan homo of hetero? Maar ik weet niet of ik ooit seks wil… Ben ik dan aseksueel? En als ik aseksueel ben, doet mijn gender er dan nog toe?’

De zinnen staan in de draaikolk van een slakkenhuis. Het tollende puberbrein voel je er als lezer direct bij. Kobabe komt uiteindelijk uit op non-binair – voelt zich geen man of vrouw – en aseksueel – voelt geen seksuele aantrekkingskracht naar anderen.

Niet iedereen vond dit materiaal geschikt voor pubers. In de nacht van 23 september 2021 wordt Kobabe ‘getagd’ in een Instagram-video; van een getagd persoon wordt de profielnaam vermeldt bij een bericht, foto of video. Te zien is een vergadering van het schoolbestuur van Fairfax County Public Schools in de staat Virginia. Een boze moeder pleit bij het spreekgestoelte om Gender Queer te verwijderen uit de schoolbibliotheek.

De moeder is door een vergelijkbare discussie eerder die maand in Texas gewezen op Gender Queer van Kobabe en Lawn Boy van Jonathan Evison, een semi-autobiografische roman uit 2018, over een homoseksuele jongen. Ze was gaan kijken in de lokale bibliotheek en zag dat de boeken ook daar in de collectie aanwezig waren.

Volgens de vrouw bevatten beide boeken „pedofilie”. Ze illustreert dat met fragmenten uit Gender Queer. „Pornografie is kwetsend voor iedereen”, roept ze door de microfoon. Ze krijgt een staande ovatie van de zaal, die in gebed uitbarst. De voorzitter moet de vergadering pauzeren.

Waar namen de mensen in Virginia zo’n aanstoot aan? De meestgewraakte passages zijn een scène waarin een vrouw de voorbinddildo pijpt die Kobabe, op dat moment 25 jaar, om heeft. Kobabe vindt het vreselijk en kapt het gauw af.

Het ‘pedofilie’-stukje betreft een homo-erotische droom van Kobabe waarin een man met baard de penis van een jongen aanraakt, getekend als figuurtjes op een (ook echt bestaand) stuk Oudgrieks aardewerk. In een andere droom liggen twee naakte jongens op elkaar. Verder masturbeert Kobabe in het boek (door over hun broek te wrijven) en droomt hen over (veel) menstruatiebloed.

Expliciet misschien, maar niet overdreven seksueel, en in ieder geval passend bij een puberteit vol experiment en zelfontdekking. De passages zijn slechts een klein onderdeel van de 240 kleurrijke pagina’s tellende graphic novel.



Maia Kobabe: Gender Queer. Een memoir. Infodok, 240 blz. € 24,99 Gender Queer. Een memoir. Infodok, 240 blz. € 24,99

Een paar dagen na de bestuursvergadering besluit de scholengemeenschap van Fairfax County Gender Queer en Lawn Boy van de boekenplanken in de bibliotheek te halen tot een commissie de boeken heeft beoordeeld. Algauw volgden andere districten en staten. Aan het einde van 2021 zijn Gender Queer en Lawn Boy de meest aangevochten boeken van het jaar.

Het jaar erop voert Gender Queer opnieuw de lijst aan. Bijkomend voordeel van de opschudding is dat het boek inmiddels een verkoopsucces is. Telde de eerste druk slechts 5.000 exemplaren, de nieuwste oplage is 50.000 stuks groot. Gender Queer kreeg vertalingen in het Tsjechisch, Pools, Italiaans en Frans. Het Noors, Duits, Portugees, Japans en Koreaans komen nog. Deze week verscheen het boek in het Nederlands.

Dat de controverse in de VS pas tweeënhalf jaar na publicatie begon, illustreert hoezeer de Amerikaanse cultuurstrijd rond het thema gender recent is geïntensiveerd. De laatste jaren zijn op staatsniveau honderden wetsvoorstellen ingediend die medische zorg voor transgender-jongeren beperken, of voorlichting over genderidentiteit en seksualiteit op basisscholen verbieden, onder het mom kinderen te beschermen.

De strijd richt zich steeds vaker op boeken, „met name van of over zwarte en lhbt-personen”, aldus de American Library Association. In 2021 telde de organisatie een recordaantal van 729 pogingen om boeken uit bibliotheken te laten halen, in 2022 steeg dat aantal verder naar 1.269.

Steeds vaker gaat het daarbij om meerdere boeken tegelijk: in 2022 werden 2.571 verschillende titels aangevochten, in 2021 1.858. En steeds vaker worden zulke acties geïnitieerd door georganiseerde groepen, zoals Moms for Liberty. Zij stappen naar directies van bibliotheken met lijsten boeken die ze verwijderd willen zien, en delen die op sociale media.

In principe botst zulke censuur met de Amerikaanse grondwet, die de vrijheid van meningsuiting beschermt. Eén keer, in 1982, boog het Hooggerechtshof zich over boekverboden, en concludeerde dat scholen boeken niet mogen verwijderen op basis van politieke overtuigingen. Maar over andere gronden, zoals „pornografie”, zei het niets.

Het verschilt of een boek helemaal uit de bibliotheek verdwijnt, of alleen van de leeslijst wordt gehaald of dat een kind voortaan toestemming van een ouder nodig heeft om een boek te kunnen lezen. Overigens gaan bibliotheken vaak niet mee in zo’n verzoek om een boek uit de collectie te halen. Maar hoe vaak zo’n verzoek wordt geweigerd is niet bekend. Veel censuurpogingen worden niet eens geregistreerd.

Twee maanden na de verhitte bestuursvergadering besloot de commissie in Fairfax County Gender Queer en Lawn Boy gewoon weer terug te plaatsen in de bibliotheken. Ze had geen pedofilie gespot. Over Gender Queer schreef de commissie: „Leerlingen met vergelijkbare ervaringen kunnen zich erin herkennen en bij anderen zal het begrip en empathie opbrengen.”

„Het voelt heel dubbel”, zegt Maia Kobabe. „Er is nog nooit zo veel queer-representatie geweest, maar tegelijkertijd is er deze tegenbeweging.”

Denk je dat tegenstanders van ‘Gender Queer’ vooral iets hebben tegen de transgenderthema’s, of gaat het ze echt om vermeende pornografie?

„Ik denk dat mensen die queer-verhalen willen uitwissen het woord pornografie gebruiken, omdat ze weten dat het aandacht trekt. Als je Gender Queer leest, weet je: dit is geen pornografisch boek. Het is eerlijk gezegd eerder nogal tam.

„Als dit niet met mijn boek was gebeurd, was het wel een ander boek geweest. Het voelt alsof mijn boek is opgetild in een storm waarin wordt geprobeerd om trans-stemmen te bestrijden. De timing speelt ook een rol: in 2020 won heeft mijn boek een aantal prijzen gewonnen. Daarom hadden veel scholen het ingekocht.”

De titel Gender Queer is nogal letterlijk.

„Haha, ja, ik kon niet op een betere komen. Ik had wat poëtischer kunnen zijn of een metafoor kunnen gebruiken, maar ik dacht ook: laten we het gewoon noemen zoals het is. Zodat je precies weet wat je krijgt.”

Ben je nog steeds blij met de titel?

„Ik zou de titel niet willen veranderen. Het boek is zo ook makkelijk te googelen.”

Ook door tegenstanders.

„Ik denk inderdaad dat de titel eraan heeft bijgedragen dat Gender Queer zo vaak is verboden in de VS. Maar dankzij de titel is het boek ook gevonden door de mensen die op zoek zijn naar dit soort boeken. Some good, some bad.

,,Stripboeken worden ook relatief vaak aangevochten en bestreden in de VS. Beelden roepen nu eenmaal meer reacties op bij een lezer. Dat kan heel mooi zijn, maar dat kan ook negatieve consequenties hebben. Je kunt ook snel door een stripboek bladeren om te zien wat erin staat, zonder het boek echt te lezen.”

Wat zou je tegen ouders zeggen die zich zorgen maken om de seksuele passages?

„Veel mensen die mijn boek proberen te laten verbieden hebben het niet eens gelezen, en geven dat ook publiekelijk toe. Dus het eerste wat ik zou willen zeggen: lees het boek voor je erover oordeelt. Ten tweede: ook al vind je sommige passages te expliciet, de veiligste manier voor jongeren om met dat soort thema’s geconfronteerd te worden, is in boeken. Boeken kun je op je eigen tempo tot je nemen, je kan ze wegleggen wanneer je wil.

„En daarnaast: vele, vele jonge lezers stellen zichzelf vragen over gender en identiteit. Ik wil dat zij leesmateriaal tot hun beschikking hebben om te helpen die vragen te beantwoorden.”

Welke rol speelde de bibliotheek in jouw jeugd?

„Ik heb een liefdevolle familie die me altijd heeft gesteund, maar mijn ouders zijn hetero en hebben nooit hun gender bevraagd. Dus zij konden mij niet erg helpen. De bibliotheek was daarom een bron van informatie. Bijvoorbeeld de boeken van David Levithan, die als een van de eersten over queer-personages schreef, die in het verhaal níét dood gingen of werden verstoten door hun familie.”

Op een gegeven moment begon je tekeningen over je gender te delen op Instagram. Weet je nog waarom?

„Ik wilde mezelf uiten en uit de kast komen voor mijn naaste omgeving. Het was de eerste keer dat ik zulk persoonlijk, intiem werk publiceerde. Dat was eng. Maar mensen reageerden er zo goed op. Ik kreeg reacties van mensen die zich erin herkenden, die zich door mijn werk minder alleen voelden. Daardoor realiseerde ik me dat mijn gevoelens niet uniek waren.”

Na twee jaar wist je: hier zit een boek in. Voor wie maakte je dat in eerste instantie?

„Voor mijn ouders. Ik wilde dat ze me zouden begrijpen. Maar als door het boek een tiener of twintiger beter zou begrijpen wie die is, dan zou ik daar heel blij mee zijn. Maar ik wilde vooral dat mijn ouders me beter zouden begrijpen.”

Is dat gelukt?

„Ja, ze hebben het meerdere keren gelezen, en ook suggesties gedaan voordat het boek is gepubliceerd. Mijn moeder zei: ik had geen idee dat je hier zo lang over hebt getwijfeld. Ze dacht dat het iets was van de laatste jaren, ze wist niet dat ik er al vanaf mijn kindertijd mee bezig was.”

Lenen strips zich extra goed voor dit soort thema’s?

„Bij abstracte concepten als gender, is het fijn om visuele metaforen te gebruiken. Ik gebruik bijvoorbeeld de weegschaal, of een plant, of een landschap als symbool of metafoor. Ik denk dat de lezer zich op die manier meer kan voorstellen bij een abstract, intellectueel concept.”

Heeft de weerstand van de laatste jaren je werk beïnvloed?

„Dat moedigt me alleen maar aan om meer queer-verhalen te schrijven. Ik probeer al die aandacht maar te zien als een teken van de kracht van mijn werk.

Werden de aanvallen ook persoonlijk?

„Nee. De meeste controversen spelen zich zo ver weg af van waar ik woon. Ik woon in Californië, in de Bay Area, een van de meest liberale delen van het land. Ik voel me veilig en gesteund. Maar ik heb geleerd dat als mijn boek wordt aangevallen, dat niet zozeer het boek schaadt of mij als auteur, maar vooral de gemeenschap voor wie het boek is geschreven.”

