Berlusconi nog steeds in ziekenhuis, ‘heeft leukemie’

De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi ligt donderdagochtend nog altijd op de intensive care in een ziekenhuis in Milaan. In Italiaanse media zingt rond dat hij leukemie heeft: de krant Corriere della Sera meldt dat op basis van anonieme bronnen, en een bron bevestigt het ook aan persbureau Reuters. Het Italiaanse persbureau ANSA schrijft van „zeer zorgwekkende bloedproblemen”.

’s Nachts was Berlusconi’s toestand stabiel, zei Antonio Tajani, de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, donderdagochtend op de Italiaanse televisie. „De beste manier om hem bij te staan is door aan het werk te gaan.”

Woensdag kwam naar buiten dat de 86-jarige Berlusconi met ademhalingsproblemen in het San Raffaele-ziekenhuis was opgenomen, maar volgens Corriere della Sera is dat een complicatie van de onderliggende ziekte. Vorige week ging hij al langs het ziekenhuis voor wat toen een „routinecheck” werd genoemd. De gezondheid van de viervoudig voormalig premier is al langer wankel. In 2020 lag hij tien dagen in het ziekenhuis vanwege een coronabesmetting.

Berlusconi, die nu in de Italiaanse senaat zetelt en de rechts-populistische partij Forza Italia leidt, wilde begin vorig jaar nog president van Italië worden. Daar zag hij vanaf omdat hij niet genoeg steun kreeg.

