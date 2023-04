Zeventien aanhoudingen in Nederland in internationaal onderzoek naar cybercrime

De Nederlandse politie heeft samen met de FBI en Europol honderden invallen gedaan in zeventien landen. De doorzoekingen waren onderdeel van een groot, internationaal onderzoek naar online identiteitsdiefstal, onder de noemer ‘Operation Cookiemonster’, meldt de politie woensdag. In Nederland zijn zeventien aanhoudingen verricht. Het zou gaan om mensen achter de criminele handelswebsite Genesis Market, volgens Europol „een van de grootste facilitatoren voor cybercriminelen”.

Op de site werden gebruikersprofielen met inloggegevens van miljoenen mensen verkocht aan cybercriminelen. Wat deze specifieke handelssite volgens Ruben van Well, de teamleider van het Rotterdamse cybercrimeteam, „één van de gevaarlijkste” maakte, was dat hier ook de unieke digitale vingerafdrukken van mensen te koop waren. Daarmee kunnen hackers de online-identiteit van hun slachtoffers stelen. „Zo was het mogelijk om op naam van slachtoffers zaken te bestellen en te betalen in webwinkels of in bepaalde gevallen zelfs volledige bank-, crypto-, of beleggingsrekeningen te plunderen,” aldus Van Well.

De FBI doekte de site dinsdag op. Uit het onderzoek van de FBI, Europol en de Nederlandse politie blijkt dat de gebruikersaccounts van minstens twee miljoen mensen via de site zijn verkocht. Onder de gedupeerden waren zo’n vijftigduizend Nederlanders. Een aantal daarvan is volgens Van Well daadwerkelijk slachtoffer geworden van oplichting.

Leeggehaalde bankrekeningen

In sommige gevallen gaat het om gestolen socialmediaprofielen of pakketjes die op iemands account bij een webwinkel werden besteld. Maar er zijn ook slachtoffers bij wie complete beleggingsportefeuilles, bankrekeningen of cryptowallets zijn leeggehaald, zegt Van Well. „Je raakt de controle over je hele online leven kwijt.”

De politie heeft samengewerkt met antivirusbedrijven Trellix en Computest om de hack te ondermijnen, zegt van Well. „Samen hebben we ervoor gezorgd dat deze malware door iedere virusscanner kan worden gedetecteerd.” Ook is samengewerkt met het Amerikaanse softwareconcern Microsoft, dat een software-update heeft gemaakt om kwaadaardige software van computers te verwijderen. „Zorg dus dat je tijdig je computer update. Om te voorkomen dat iemand opnieuw wordt opgelicht is het belangrijk om daarna alle wachtwoorden te wijzigen.”

Volgens Van Well is het van groot belang dat mensen checken of hun gegevens zijn gelekt. Mensen kunnen controleren of hun gegevens op de Genesis Market te koop zijn aangeboden via de website van de politie.