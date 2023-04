Wordt de Franse strijd om het pensioen eindelijk beslecht?

In Frankrijk gaan morgen wederom honderdduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de pensioenhervormingen van president Macron. Correspondent Floor Bouma zag de afgelopen weken de confrontaties tussen demonstranten en de politie steeds harder worden. Waarom raakt het pensioen zó een gevoelige snaar in Frankrijk?

