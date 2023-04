Achter mij in de rij voor de kassa van de supermarkt staat een jongetje van een jaar of dertien. Duidelijk een scholier van het naastgelegen gymnasium. Hij heeft een croissant om af te rekenen en ik heb een volle kar. „Ga jij maar voor”, zeg ik, „anders ben je straks te laat na de pauze.” Hij rekent zijn tachtig cent af met een euro en krijgt twintig cent terug. Hij reikt mij de munt aan: „Dank u wel, dat ik voor mocht gaan, mevrouw, en deze is voor u.”

