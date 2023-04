Vier kinderen overleden na aanval door man met bijl in Braziliaans kinderdagverblijf

In een Braziliaans kinderdagverblijf zijn woensdag vier kinderen om het leven gekomen na een aanval van een man met een bijl. Ook raakten vier kinderen gewond. De vermoedelijke dader is inmiddels gearresteerd door de politie, zo melden verschillende lokale media. Het gaat naar verluidt om een 25-jarige man. De politie onderzoekt of de verdachte mogelijk hulp kreeg van anderen.

Het incident vond deze ochtend om 09.00 uur (Braziliaanse tijd) plaats in Blumenau, in deelstaat Santa Catarina. Volgens lokale media sprong de man over een muurtje waarna hij de kinderen aanviel met een bijl. De slachtoffers werden in of rondom hun hoofd geraakt. Toen de politie arriveerde gaf de man zich over waarna hij is opgepakt. Drie jongens en een meisje van vijf tot zeven jaar oud zijn door de aanval om het leven gekomen.

De gouverneur van deelstaat Santa Catarina heeft drie dagen van nationale rouw aangekondigd. President Lula da Silva betuigt zijn medeleven op Twitter. „Er is geen grotere pijn dan dat van een familie die (klein)kinderen verliest, nog meer wanneer dit gebeurt door een daad van geweld tegen onschuldige kinderen die zich niet kunnen verdedigen.”