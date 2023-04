President Taiwan treft voorzitter Huis Afgevaardigden ondanks Chinese dreigementen

Ondanks hevige Chinese dreigementen vooraf hebben diplomatieke delegaties van de Verenigde Staten en Taiwan elkaar woensdag ontmoet op Amerikaans grondgebied. Namens de VS sprak Kevin McCarthy, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, met de Taiwanese president Tsai Ing-wen. De ontmoeting vond plaats in Californië. De leider van Taiwan arriveerde vorige week in New York. Ook bezocht ze Belize en Guatemala, waarna ze vervolgens naar Californië ging.

McCarthy en Tsai bezochten in Californië de Ronald Reagan-bibliotheek, melden verschillende persbureaus. McCarthy noemde Taiwan „een fantastische bondgenoot van Amerika” en stelde dat de band „sterker dan ooit is”. „Ik ben optimistisch dat we manieren blijven vinden om samen economische vrijheid, democratie, vrede en stabiliteit te stimuleren”, aldus de Amerikaan. Tsai dankte hem daarna voor zijn gastvrijheid en de warme woorden.

Volgens onder meer persbureau Reuters is het voor het eerst sinds 1979 dat een Taiwanese leider zo’n hooggeplaatste Amerikaanse ambtenaar in de VS heeft ontmoet. Voor China geldt de ontmoeting als een geopolitieke provocatie. Vooraf had Beijing gedreigd met tegenmaatregelen als Taiwan en de Verenigde Staten elkaar zouden treffen op Amerikaans grondgebied. De Taiwanese leider Tsai Ing-wen beschouwt Amerika als bondgenoot in de bescherming van het eiland.

China erkent de Taiwanese soevereiniteit niet en vindt dat Taiwan een afvallige provincie is die moet worden ingelijfd door Beijing. In augustus vorig jaar bracht Nancy Pelosi, de toenmalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, een bezoek aan Taiwan. Die ontmoeting zorgde voor veel kritiek uit China. In reactie op het Amerikaanse bezoek organiseerde China een grote militaire blokkade om het eiland met tientallen gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen.