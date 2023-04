Plan B voor roerei

De beste eieren komen van planten, zeggen ze zelf. Plant B maakt ‘plant based egg’ op basis van lupine. Als plan B voor het paasontbijt. Een heel ei namaken is nog nooit iemand gelukt. Roerei is een begin. Maar dan zie je weer hoe geweldig een echt ei zich in de pan gedraagt. Dit lupinemengsel stolt niet zo mooi, is minder smeuïg en hapt wat stroef weg. Met boter in de pan en mayo op brood is het best oké, maar zo schiet het natuurlijk niet op. Een gewoon ei (M) kost nu circa 40 cent. Een pakje Plant B, het equivalent van zo’n vier eieren, kost 2,99 euro. Qua prijs is Plant B in elk geval nog geen plan B.

