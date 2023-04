Passagierstrein ongeluk Voorschoten blijft waarschijnlijk nog een paar dagen liggen

De passagierstrein die door het ongeluk bij Voorschoten deels dwars op het spoor en in een weiland is beland, blijft daar naar verwachting nog zeker een aantal dagen liggen. Dat laat een woordvoerder van ProRail woensdag weten aan NRC. Hijs- en transportbedrijf Mammoet onderzoekt nog hoe het de zwaar beschadigde trein kan weghalen. Onduidelijk is nog hoe het bedrijf dit gaat doen en waar de trein heengaat.

De operatie wordt naar verwachting ingewikkeld. Mammoet moet een speciale installatie bouwen die tussen de 100 en 150 ton weegt. Volgens de ProRail-woordvoerder wordt het lastig daar een geschikte plaats voor te vinden tussen „een drassig weiland, sloot en een weggetje”. Daarnaast kan de installatie niet bovenop een 1,70 meter diepe leiding worden geplaatst. Die zou dan mogelijk beschadigd raken, laat een woordvoerder van waterbedrijf Dunea weten. De leiding heeft door het ongeluk zelf geen schade opgelopen.

Een groot deel van de goederentrein die tegen de bouwkraan botste, is inmiddels verplaatst naar het naastgelegen station. Twee wagons, die veel kalk hebben verloren, liggen er nog wel. Naar verwachting worden deze woensdag opgeruimd, net als de verwoeste bouwkraan. Volgens de ProRail-woordvoerder kunnen herstelwerkzaamheden daarna beginnen. Een deel van de rails, een paar honderd meter aan bovenleiding en bovenleidingportalen zijn kapot.

Bij het ongeluk in Voorschoten viel één dode, een medewerker van bouwbedrijf BAM waar de bouwkraan van was. Zo’n dertig mensen raakten gewond, van wie er negentien naar het ziekenhuis moesten. Drie gewonden liggen nog op de intensive care.