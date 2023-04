Ophef? Mwaoh, Roger Waters trapt vooral met veel bombarie open deuren in

Jawel hoor, daar klinkt de huishoudelijke mededeling waarvan je wist dat-ie ging komen: „Als je hier bent omdat je Pink Floyd goed vindt, maar de politiek van Roger Waters niet kunt uitstaan: fuck off naar de bar.”

Zo begint Roger Waters (79) dinsdagavond zijn eerste van drie concerten in de Amsterdamse Ziggo Dome. Er is namelijk ophef: zowel Poolse als Duitse steden kondigden aan shows te cancelen omdat ze Waters’ felle kritiek op Israël ‘antisemitisch’ vonden. Daarnaast zou de zanger, bassist en medeoprichter van de psychedelische rockmastodont Pink Floyd als pion van Poetin hebben opgetreden door in zijn toespraak voor de VN-Veiligheidsraad te betogen dat het Westen (en dan vooral de VS) even schuldig is aan de oorlog in Oekraïne als Rusland. Waters ontkent alle aantijgingen en dreigt op zijn beurt met juridische stappen.

Het past allemaal perfect bij de recalcitrante steenezel die hij nu eenmaal is, zie daarvoor ook alle slepende conflicten met de voormalige bandleden van Pink Floyd. Veertig jaar na zijn vertrek liggen ze nog altijd met elkaar overhoop.

Heerlijk avondje

Het belooft kortom een heerlijk avondje te worden, en dat is het aanvankelijk ook. Waters en zijn negenkoppige band staan in het midden van de zaal onder een gigantisch kruisvormig scherm dat in vier richtingen de Ziggo Dome bombardeert met overdonderende visuele artillerie.

„Is there anybody in there?” hijg-zingt hij in ‘Comfortably Numb’ ogenschijnlijk vanuit een door bommen en granaten verkruimelde stad. Het grauwe labyrint van ruïnes is zeker niet de enige referentie aan de huidige oorlog. Tijdens ‘Another Brick in the Wall’ flitsen de aanklachten in chocoladeletters over de schermen.

„ARE WE GOOD? ARE THEY EVIL? WHO SAYS SO? THE GOVERNMENT!”

„THE NARRATIVE RULES THE WORLD. CONTROL THE NARRATIVE!”

Of de korte samenvatting: „PROPAGANDA!”

Oud vertrouwd zijn de marcherende hamers, het zwevende schaap en – uiteraard – een enorm vliegend varken (opschrift: „FUCK THE POOR”) dat dankzij opgeplakte drones vlak langs de ringen zeilt en zelfs salto’s kan maken.

Roger Waters in de Ziggo Dome op 4 april 2023. Foto Wouter Vellekoop

Visueel is het allemaal even ingenieus en overweldigend, muzikaal klinkt het... mwoah, nogal oubollig (wéér een saxofoonsolo!). Vooral het tweede deel van de set (na een kwartiertje rustpauze) kakt behoorlijk in. Daar hoor je toch echt dat Waters’ solowerk tekortschiet bij zijn gloriedagen.

En hoewel hij nooit een geweldige zanger was, klinkt zijn dronkemansgemompel soms wel erg als (de late) Bob Dylan. De moeilijkste (hoge) stukken laat hij over aan zijn gitarist. Hier en daar lijkt de geluidstechnicus zijn partij op te poetsen.

Goed versus slecht

Maar het is vooral de boodschap waarmee hij het publiek murw beukt. Even de checklist langslopen: oorlog is slecht, net als dictaturen, kernwapens, droneaanvallen, burgerdoden, ingepikt land, politiegeweld, het hooggerechtshof dat abortus verbiedt, alle Amerikaanse presidenten (want vanaf Reagan tot en met Biden zijn dat stuk voor stuk „oorlogsmisdadigers”), en inderdaad: Israël („FUCK THE OCCUPATION”). Wél goed zijn: Julian Assange, Chelsea Manning, (alle mogelijke) demonstranten, gelijke rechten (voor Palestijnen, Jemenieten, Iraanse vrouwen, mentaal zwakkeren, transmensen) en de regenboogvlag.

Nadat in de atoom-apocalyps-ballad ‘Two Suns in the Sunset’ de laatste aardbewoner is weggeblazen, glijden hartslaggrafieken over de schermen en zingt Waters herhaaldelijk: „We waren allemaal gelijk.” De waarschuwing aan het begin was dus toch terecht: iemand die met zo veel bombarie en zo’n hoog Socutera-gehalte open deuren weet in te trappen, doet je inderdaad naar de bar verlangen.

En toch is hij ook aandoenlijk, bijvoorbeeld als hij voor de zoveelste keer over zijn theewater raakt en zichzelf pruttelend tot de orde roept: „Oké, ik zal stoppen met schreeuwen.” Dan staat er opeens een oude, tere man die hakkelend over zijn vrouw begint: „Ze is er vanavond niet bij, maar ze gelooft net zo heilig in de regenboogvlag als ik.”

Rock Roger Waters Gehoord: 4/4, Ziggo Dome (Amsterdam) Herhaling: 6/4 en 7/4. ●●●●●