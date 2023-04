Onafhankelijk onderzoek Hoge Raad naar inzet kroongetuigen door OM

De procureur-generaal bij de Hoge Raad is van plan om onderzoek te doen naar de toepassing van de kroongetuigenregeling door het Openbaar Ministerie in een aantal geruchtmakende strafzaken. Dat stelt de Hoge Raad in reactie op vragen van NRC. Het definitieve besluit daarover valt later deze maand.

Het voornemen van de PG om te kijken naar de toepassing van de kroongetuigenregeling hangt samen met de harde conclusies die de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onlangs trok over de beveiliging van drie vermoorde personen uit de kring van Nabil B., kroongetuige in de strafzaak tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi.

De procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad is een van de organen die volgens de wet onafhankelijk toezicht houdt op het Openbaar Ministerie. Eerder deed de PG bijvoorbeeld onderzoek naar de wijze waarop het OM strafbeschikkingen uitvaardigt. Als de PG onderzoek dit soort onderzoeken doet staat altijd de vraag centraal of het OM de wet goed toepast, aldus een woordvoerder van de Hoge Raad.

En dat is precies de reden dat nog geen definitief besluit over het kroongetuigenonderzoek is genomen. Voordat het tot een onderzoek komt moet eerst worden vastgesteld of de wet voldoende precies geformuleerd is. „Als dat niet zo is kan niet door de PG worden getoetst of die wet door het OM goed is toegepast”, stelt de woordvoerder van de Hoge Raad.

De conclusies hebben grote gevolgen voor de inzet van kroongetuigen en het functioneren van het OM

Minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) zinspeelde vorige week in haar reactie op het OVV-rapport aan de Tweede Kamer al op een onderzoek door de PG. De conclusies van de OVV hebben grote gevolgen voor de inzet van kroongetuigen en het functioneren van het OM. „Gezien de wettelijke taak van de PG bij de Hoge Raad om toezicht te houden op OM is het voorstelbaar dat de vraag opkomt of een onderzoek van de procureur-generaal naar het functioneren van het OM zinvol is”, aldus de woordvoerder van de Hoge Raad.

Diverse zaken geëscaleerd

Sinds de invoering van de kroongetuigenregeling in 2006 zijn verschillende zaken geëscaleerd. In de het Passage-proces over een serie liquidaties rond de eeuwwisseling zijn veel vragen gesteld over de overeenkomst met kroongetuige Peter la Serpe. Hij zou 1,4 miljoen euro hebben gekregen om zijn eigen beveiliging te organiseren. Advocaten vroegen zich toen af of die toezegging wel past bij het uitgangspunt dat kroongetuigen geen geld mogen ontvangen voor hun verklaring. Het OM heeft altijd ontkend dat er sprake was van betaling van de kroongetuige, maar rechters konden dat niet toetsen omdat de overeenkomst met de kroongetuige La Serpe geheim was.

Als het komt tot een onderzoek heeft de PG bij de Hoge Raad de bevoegdheid bij het OM alle stukken op te vragen die nodig zijn voor het onderzoek. Dat geldt ook voor de geheime beschermingsovereenkomsten die het OM met kroongetuigen heeft gesloten, stelt de woordvoerder van de Hoge Raad. „Het OM is verplicht alle stukken te verstrekken”. Hij benadrukt dat de Hoge Raad die stukken vervolgens vertrouwelijk behandelt.

Mocht de Hoge Raad tot de conclusie komend dat er onvoldoende wetgeving is en het OM dus niet langs de meetlat gelegd kan worden, dan leidt dat volgens de woordvoerder van de Hoge Raad „tot een signaal richting de minister van Veiligheid en Justitie om een passing van de wetgeving te overwegen.”