Nieuw op streaming in week 14

Beef

Deze zwartgallige komedieserie met Steven Yeun en Ali Wong volgt de nasleep van een verkeersincident tussen twee vreemdelingen. De verbitterde Danny (Yeun) neemt het op tegen de succesvolle ondernemer Amy Lau (Wong). Ze kunnen hun ruzie niet loslaten en slepen gaandeweg steeds meer mensen mee in de ellende. Netflix, 10 afleveringen (vanaf donderdag).

The Good Mothers

Op feiten gebaseerde Italiaanse dramaserie over drie vrouwen die proberen te ontsnappen aan de ’ndrangheta, de beruchte Calabrese maffia. Ze worden geholpen door aanklager Anna Colace. Makkelijk is het niet want de macht van de ’ndrangheta is erg groot. Gebaseerd op het boek Maffiamoeders van journalist Alex Perry. Disney+, 6 afleveringen (wekelijks).