Niet alleen maar leuk

Vliegen is de zwaartekracht overwinnen en zo’n tegennatuurlijke prestatie leidt tot opwinding, tot momenten van vreugde en geluk. Zelfs als het door een levenloos object gebeurt. Zong Toon Hermans niet vol opgewektheid over „een ballonnetje dat danst in de wind, aan een draadje naar de zon gaat zo’n lekker dikke mooie, lekker dikke rooie b’lon, b’lon, b’lon”. Ballonnen in een tros of één ballon in een kinderhand, en de wereld lacht ons toe, maar niet als die ballonnen van Chinese makelij zijn en stiekem over Amerika vliegen.

Vetervoetbal

De eerste ballon was ook geen voorwerp van luchtigheid. Het Italiaanse ballone of pallone verwees naar een grote bal, net zoals een padrone, als baas een uitvergrote versie van een padre, vader, of ragazzone een grote jongen is. Het Italiaanse woord werd overgenomen door de Fransen, de Engelsen en ook door de Nederlanders. En zo’n grote, vaak leren bal waarmee gesport kon worden, werd tijdens die verhuizingen van massief tot opblaasbaar, zoals bij de klassieke vetervoetbal. Van daar naar een ballonnetje is geen grote stap, hoewel taal en werkelijkheid er drie eeuwen over gedaan hebben. De ballone stamt van het eind van de 16de eeuw, vrolijke speelgoedballonnetjes duiken pas op in het laatste kwart van de 19de.

Overigens was de Italiaanse balla waarvan ballone afgeleid is geen oorspronkelijk Romaans woord. Het komt uit het Germaans, waar de vorm eenvoudigweg bal of bol is. Dit woord is via het Middeleeuwse Latijn in het Italiaans en het Oud-Frans terecht gekomen, waar het op zijn beurt nieuwe woorden geproduceerd heeft, naast ballon bijvoorbeeld baal en ballotage die vervolgens hun weg naar het Noorden gevonden hebben.

Toen eenmaal het latexballonnetje de kinderhand bereikt had, stond niets het dromen van ontsnapping en geluk nog in de weg. Met als hoogtepunt Le ballon rouge, de korte film uit 1956 van Albert Lamorisse, waarin de kleine Pascal de weg gewezen wordt van het ene, onschuldige, avontuur naar het andere door een rode ballon. Ballonnen symboliseren spanning, vrolijkheid en oneindigheid. Daarom organiseerden winkeltekens ter gelegenheid van de opening van weer een nieuw filiaal ballonwedstrijden: kinderen lieten hun ballon los in de hoop dat hun kaartje teruggestuurd zou worden van het allerverste punt, zodat zij nog een extra prijs zouden krijgen.

Om heteluchtballonnen, de 19de eeuwse grote broer van het ballonnetje, hangt eenzelfde geur van avontuur en weidse verten. Het vrolijke Ballon Gezelschap uit Ruigoord straalde tot een rampzalige brand enige maanden geleden hun loods in de as legde, een vergelijkbare anarchistische vrolijkheid uit. Toch kunnen ballonnen ook gevaarlijk zijn. Bismarck wilde Parijs tijdens het beleg van 1870/1871 vanuit luchtballonnen bombarderen. Gelukkig wees de Pruisische koning het plan af. Parijs was zo nauw omsingeld dat Gambetta, de Franse minister van Defensie, per luchtballon uit Parijs moest ontsnappen. Luchtballonnen vormden ook de enige weg om post over de linies te krijgen. Ballonnen en oorlog hebben een lange geschiedenis. Vandaar ook de Amerikaanse opwinding over de Chinese ballonnen.