Negenduizend varkens komen om bij grote stalbrand in Brabantse Sint-Oedenrode

Bij een grote brand bij een agrarisch bedrijf in het Brabantse Sint-Oedenrode zijn woensdagmiddag zo’n negenduizend varkens omgekomen. Dat meldt de Veiligheidsregio Brabant Noord op Twitter. Uit twee stallen kwamen metershoge rookwolken omhoog, die tot in Helmond en Eindhoven zichtbaar zouden zijn. Voor de omgeving is een NL-Alert uitgegeven.

Nadat de brand iets voorbij het middaguur uitbrak, waren meerdere eenheden van de brandweer uit verschillende korpsen meteen ter plaatse. Volgens de Veiligheidsregio raakten geen mensen gewond bij de brand. De hulpdiensten zijn nog steeds druk bezig het vuur onder controle te krijgen. Door de omvang van de grote brand en de rookontwikkeling gaat de brandweer de stallen niet in. Twee kleine stallen die naast de brandende stallen staan, zijn wel gered. Daarin zitten zo’n 1.400 varkens.

Omwonenden worden opgeroepen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Ook wordt gewaarschuwd om uit de rook te blijven. De dieren zouden volgens de brandweer allemaal om het leven zijn gekomen. Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend. Dit wordt onderzocht door de politie en brandweer.