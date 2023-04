Meerdere Palestijnen gewond na inval Israëlische politie in Al-Aqsamoskee

De Israëlische politie is woensdagochtend vroeg met geweld binnengevallen in de Al-Aqsamoskee in Jeruzalem. In het gevecht dat daarop volgde tussen de politie en Palestijnse jongeren zijn meerdere Palestijnen gewond geraakt. Dat melden internationale persbureaus. De moskee is een van de belangrijkste heilige plekken van de islam en trekt veel gelovigen tijdens de ramadan. De Tempelberg, waarop de moskee zich bevindt, is ook voor joden een heilige plek.

De Israëlische politie zei volgens persbureau AP dat geweld was gebruikt om „opstandelingen” die zich met vuurwerk, stenen en stokken ophielden in de moskee uit elkaar te drijven. Als reactie op de inval werden raketten afgevuurd richting Israël vanuit de Gazastrook. Daarop zou Israël een luchtaanval hebben uitgevoerd op twee militaire doelwitten in de Gazastrook.

Voor de Tempelberg geldt al jaren een ‘status quo’-regeling waardoor niet-moslims het moskeeterrein wel mogen bezoeken, maar alleen moslims er mogen bidden. Hoewel Israël de regels erkent, bidden joodse bezoekers volgens persbureau Reuters in toenemende mate op de heilige plek.

Opgelopen spanningen

De spanningen in Oost-Jeruzalem en de Westoever lopen al maanden op. Men is bang dat het geweld dat nu oplaait tot verdere escalatie zal leiden, zeker omdat de ramadan en Pesach beide deze maand plaatsvinden. Twee jaar geleden resulteerden gelijksoortige conflicten in een elfdaagse oorlog tussen Israël en de radicale Palestijnse organisatie Hamas.

Eind februari vond nog een vredesoverleg plaats tussen Israëlische en Palestijnse vertegenwoordigers. In een verklaring schreven ze dat ze samen aan een vredesovereenkomst wilden werken om „verder geweld” te voorkomen. In de afgelopen tijd vonden desondanks meerdere gewelddadige incidenten plaats.