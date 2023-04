Is sporten tijdens de zwangerschap goed?

Angst voor een miskraam, vroeggeboorte of het benadelen van je ongeboren kind zorgde er lange tijd voor dat vrouwen stopten met sporten zodra ze zwanger waren. Tot zelfs vijftien jaar geleden nog adviseerden de meeste verloskundigen het vooral rustig aan te doen tijdens de zwangerschap.

Inmiddels is uit tal van onderzoeken gebleken dat sporten tijdens de zwangerschap enkel positieve effecten heeft. Zwangeren blijven fitter, gaan sterker de bevalling in en slapen beter. De ongeboren kinderen in hun buik profiteren ondertussen onder andere van een goed doorbloede placenta.

Bewegingsdeskundige Van Diepen die met Mom in Balance sinds een aantal jaar sportprogramma’s voor zwangere vrouwen aanbiedt: „Vrouwen die gewend zijn hard te lopen, kunnen dat tot ver in hun zwangerschap blijven doen. Ook fietsen, wandelen en zwemmen zijn zeer geschikt als je zwanger bent.”

Alleen met contactsporten zoals hockey en voetbal is het verstandig na het eerste trimester te stoppen, zegt Van Diepen. „Doordat al je gewrichten tijdens je zwangerschap weker worden onder invloed van hormonen, word je ook kwetsbaarder voor blessures en verstuik je bijvoorbeeld sneller je enkel”, legt ze uit.

Ook is het volgens Van Diepen belangrijk de intensiteit van je trainingen aan te passen op je zwangerschap. „Je lichaam is hard aan het werk en het is dan ook goed jezelf niet totaal uit te putten. Zorg dat je goed kunt blijven ademen, het niet te warm krijgt en voldoende drinkt.”

Van Diepen raadt aan om verantwoord te blijven werken aan kracht en conditie tot aan de bevalling. „Stop vooral niet de laatste zes weken ineens als je je nog goed genoeg voelt om te sporten. Dan ga je zo fit en sterk mogelijk de bevalling in en de drukke periode die daarop volgt.”