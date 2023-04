Internationale kunstmarkt groeit ondanks oorlog en onzekerheid naar recordomzet

Ondanks de economische onzekerheid en de oorlog in Oekraïne groeide de kunstmarkt in 2022 met 3 procent naar een omzet van 62 miljard euro, de op een na hoogste jaaromzet ooit. Dat blijkt uit het jaarlijkse Art Basel Report, samengesteld door de Britse econoom Clare McAndrew.

De rooskleurige cijfers zijn voor een belangrijk deel te danken aan een handvol topgaleries die goede zaken deden, schrijft McAndrew. Aan het eind van 2022 leek de markt bovendien „overprikkeld en begon ze af te koelen”. Grote verzamelaars boden op veilingen meer ingetogen.

De Amerikaanse en Britse kunstmarkt deden het relatief goed. De Chinese markt had last van het zero-covidbeleid van de Chinese regering en kelderde met 14 procent. Over het algemeen was de groei „meer gematigd dan verwacht”, aldus McAn-drew.

Het Amerikaanse marktaandeel was met 45 procent nog nooit eerder zo hoog. De Britse kunstmarkt bleek met een marktaandeel van 18 procent en 1 procent groei minder last van de Brexit te hebben dan verwacht.

Grote namen

De grote veilinghuizen Christie’s, Sotheby’s en Phillips publiceerden eerder goede jaarcijfers. Die verbloemden dat de wereldwijde veilingmarkt afgelopen jaar 2 procent inzakte, naar 28 miljard euro. Dat lag vooral aan de slecht presterende Chinese veilinghuizen.

Dat de top van de kunstmarkt het goed deed, blijkt uit de groei van het aantal geveilde kunstwerken met een waarde van minstens 10 miljoen dollar: plus 12 procent. Het is een ontwikkeling die vaker voorkomt in economisch onzekere tijden: vermogende verzamelaars kiezen voor de grootste namen omdat die de meeste zekerheid zouden bieden.

De verkoop van NFT’s, eigendomscertificaten van digitale kunstwerken, zakte lelijk in. Werden in 2021 nog voor ruim 2,6 miljard euro aan certificaten verkocht, vorig jaar halveerde de omzet bijna. Het kunstmarktrapport is te downloaden op de site van kunstbeurs Art Basel.