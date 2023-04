Samah Shihadi: ‘Ik wil op alles jagen wat in mijn weg staat’

De expositie ‘Samah Shihadi, Roots’ is t/m 3 september in Museum MORE, Gorssel. Inl: museummore.nl

„Elke Palestijnse kunstenaar verhoudt zich tot de geschiedenis van het land dat er niet meer is, wat de restanten zijn in het landschap”, vertelt Samah Shihadi, lopend door haar expositie Roots in Museum More in Gorssel. Het is haar eerste overzichtsexpositie in Europa. Als Palestijns kunstenaar tekent ze, zoals ze het zelf noemt, tegen het vergeten. Dat wil zeggen: tegen het vergeten van het verleden van haar ouders, het in de vergetelheid raken van tradities én ook het vormgeven van en vasthouden aan het collectieve geheugen. Met zwart-wittekeningen, die ze maakt op basis van foto’s, legt ze het gebied vast waar ooit haar grootouders woonden totdat het gebied in 1948 aan Israël werd toegekend en ze gedwongen werden te vertrekken. Naast dat thema van ontworteling en het vasthouden aan tradities, gaat het in haar latere werk ook om de levensloop zoals die voor Palestijnse vrouwen doorgaans is weggelegd. De landschappen, familieleden en tradities in haar tekeningen maken plaats voor zelfportretten waarin ze onderzoekt wie ze in de toekomst wil worden.

Ze vertelt over vier van haar tekeningen, die te zijn op haar tentoonstelling Roots.

Het ontstaan van Israël bepaalde het lot van mijn familie. Ik creëer daarop mijn eigen lot

Samah Shihadi in Museum More voor haar werk. Dieuwertje Bravenboer

De vruchten van het landschap

„Op de landschappen zie je de restanten van het dorp Mi’ar, waar mijn grootouders woonden voordat het werd verwoest door het Israëlische leger. De bewoners werden gedwongen te vertrekken. Wat rest is het landschap. Met mijn familie praten we vaak over deze plek, we gaan ernaartoe, picknicken er en de ouderen vertellen verhalen over toen ze er woonden. Op een van de tekeningen zie je mijn vader, hij zit daar bij de restanten, met een cactus op de achtergrond, vermoeid van de dag dat we er waren en verdrietig over de grond die is afgepakt en waar we nooit naar terug zullen kunnen. Op een andere zie je mijn nichtje die aan het bouwen is. De stenen lijken blokken, maar in feite probeert ze het familiehuis te bouwen.

„De cactussen die je op de tekeningen ziet, staan symbool voor de Palestijnse bevolking, in die zin dat de cactus aangeeft dat daar niet alleen een dorp was, maar ook dat het onmogelijk is alles te vernietigen. Een cactus overleeft bijna overal. In het geval van geroofd land is het een teken van verzet. Ik teken ze vaak om aan te geven dat er voor 1948 Palestijnen op die grond woonden. Het zionistische narratief is dat er niemand woonde toen zij hier kwamen. De resten en de cactus zijn het bewijs dat dit een leugen is. Als je deze geschiedenis wilt vertellen is het belangrijk te documenteren, alles vast te leggen. Het is ook een manier om om te gaan met het verdriet. Ik prijs me gelukkig dat ik kan tekenen, maar ik voel ook de pijn van mijn familie. Door vast te leggen wat er was, hoop ik dat ze kunnen omgaan met het verleden, met elkaar kunnen praten over wat hun is afgenomen.

„Ontheemd zijn vormt een rode draad door het werk van Palestijnse kunstenaars, elke familiegeschiedenis is bepaald door de landonteigening. Bij sommige kunstenaars is dat thema gekoppeld aan nostalgie voor de plek van waar ze vandaan komen. Dat zie je bij mij terug doordat ik in zwart-wit teken, alsof het historische foto’s zijn. Deze techniek versterkt het gevoel van nostalgie. En dat is iets anders dan verlangen naar vroeger. Er is namelijk geen terugblik op hoe het was, we zitten er nog middenin, dat maakt de Palestijnse ontheemding anders: je bent nog op de plek waar je naar terug verlangt, en toch is dat niet meer jouw plek.

„Toen ik bij mijn eerste expositie in Tel Aviv over mijn werk sprak, wilde ik niet te veel over het verleden praten, omdat het zo vermoeiend is. Maar het is onoverkomelijk het erover te hebben. Het is belangrijk dat ze in het Westen een andere blik krijgen op de besluiten die genomen zijn toen de staat Israël werd opgericht. Wij Palestijnen zijn nu burgers van een gebied dat in 1948 is afgenomen. Het probleem is dat we over de Palestina-kwestie niet vrijuit kunnen spreken. Kunst is voor ons dé manier om deze boodschap uit te dragen naar een breder publiek, er is geen andere. En met de nieuwe regering-Netanyahu zal het alleen maar ingewikkelder worden om te spreken.

Samah Shihadi bij haar werk Wheat. Dieuwertje Bravenboer

De kracht van voedsel

„De persoonlijke verhalen zijn belangrijk. Mensen hebben er meer interesse voor dan voor de politieke kant. Kunst is ook meer dan een poster of agenda, het gaat om een persoonlijk verhaal. Dat is wat ik doe: ik vertel de verhalen van mijn familie. Ik luister naar mijn moeder als ze vertelt over hoe ze vroeger leefde, waar ze vandaan komt. Dat zie je terug op veel van de tekeningen. Op deze tekening zie je mijn ouders. Ik vroeg ze te doen wat ze vroeger deden. Mijn ouders zijn nu 72 en wonen nog steeds op de plek die ik heb weergegeven op deze tekening. Je ziet ze graan bereiden. Dat is typisch voor de keuken van het Midden-Oosten, het vervangt rijst in veel gerechten. Het is boerenvoedsel dat gekoppeld is aan vooral het noorden van het land. Ik herinner me dat ik als kind mijn vader hielp bij het aanmaken van het vuur, en het brandende houden. Voedsel verbindt mensen. Niet alleen binnen families, maar ook in een gemeenschap.

„Ik heb veel werken waar eten op staat, het is vaak ook gekoppeld aan de traditie. Deze tekeningen van het voedsel, de landschappen en de cactussen waren op mijn eerste solo-expositie in Dubai te zien, dat was mijn eerste tentoonstelling buiten Israël.

Ik prijs me gelukkig dat ik kan tekenen, maar ik voel de pijn van mijn familie

Samah Shihadi bij haar werk: Justice. Dieuwertje Bravenboer

Zelfportretten

„Heel veel. Ik ging me steeds meer bezighouden met vrouwenrechten, ik worstelde ermee. In de Arabische wereld is het ingewikkeld om over zulke onderwerpen te praten, we worden weinig vrij gelaten. Mannen zeggen ons wat we moeten doen, we mogen niet onze eigen weg gaan. In mijn vroege tekeningen gaat het om de pijn van het verleden, het ontworteld zijn. Ik wil dat verdriet nu niet meer als onderwerp hebben, maar me richten op de weerbaarheid van vrouwen, op hoe ze onafhankelijk kunnen leven, hun leven kunnen inrichten zonder een man. Ik ben niet in mijn dorp gebleven bij mijn familie, maar naar Haifa vertrokken om daar een bestaan op te bouwen. Meestal gaan meisjes nog wel studeren, maar na hun studie keren ze terug naar het dorp en doen wat daar van ze verwacht wordt: trouwen, kinderen krijgen.

„Op dit werk gaat het meer zoals mijn leven nu is, hoe ik mezelf zie als succesvolle, onafhankelijke vrouw. Maar ook over hoe alleen ik me voel, weg van mijn ouders. Net als mijn broers ben ik mijn eigen weg gegaan.

„Vrouwe Justitia heeft net als de andere tekeningen uit deze serie symbolen van tarotkaarten. Op een ervan heb ik twee zwaarden vast. Het was alsof ik mezelf herkende in deze kaart. Hoe je keuzes moet maken, maar ook dat je de kracht van het zwaard kan gebruiken om te worden wie je wil zijn. Op een andere zie je Atlanta, de ongewenste koningsdochter die beter kon jagen en sneller was dan mannen, in verwerkt: ze was een krachtige jager, en ik wil zijn zoals zij. Waar ik dan op wil jagen? Op alles, op alles wat in mijn weg staat. Het potlood op de tekening is om te laten zien hoe ik mijn gedachten en gevoelens kan vormgeven.”

Samah Shihadi bij The sixth sense. Dieuwertje Bravenboer

De toekomst

„Je ziet symbolen van tarotkaarten. Ik ben gefascineerd door een mystieke werkelijkheid. Op mijn tekeningen leg ik het moment vast dat lichaam en geest zich scheiden, waar ik een ander persoon wordt. Dat gevoel een onafhankelijk persoon te worden begon in 2021. Het werk is spiritueler. Ik heb er veel over gelezen en probeer mezelf te veranderen, ik wil innerlijke rust hebben en ik wil dat de omgeving waarin we leven minder impact op me heeft. Het derde oog dat ik getekend heb op mijn voorhoofd moet me daarvan bewust maken.

„Door te kiezen voor de spirituele kant gaat mijn werk niet meer over ontworteld zijn. In een spirituele wereld zijn immers geen wortels waaraan je je vastklampt. Ik leef in een land waar ik vandaan kom, maar waar ik als Palestijn niet welkom ben. Daardoor heb ik het gevoel vast te zitten. Het is moeilijk om me te handhaven. Ik denk vaak: ik wil hier niet zijn, er is altijd een grens, als je eroverheen gaat ben je de klos. Kunst geeft me de mogelijkheid die grens te overschrijden. Je kan inderdaad stellen dat deze tentoonstelling laat zien waar ik vandaan komt, hoe ik mijn verleden vormgeef en wie ik uiteindelijk ben geworden. Het geheel van de symbolen op mijn tekeningen staat voor hoe iemand wier verleden is bepaald door het lot dat een volk is opgelegd, haar eigen lot bepaalt.”

CV Samah Shihadi (1987) werd geboren in Sha’ab en woont en werkt in Haifa, Israël. Ze behaalde een BA aan het Oranim College, Israël (2012) en MFA aan de Haifa University, Israël (2015). Ze won verschillende prijzen, waaronder de Haim Shiff Prize for Figurative-Realistic Art in 2018, waarna de solotentoonstelling Spellbound in het Tel Aviv Museum of Art volgde. Haar werk is internationaal tentoongesteld en vertegenwoordigd in zowel particuliere als museale collecties, voornamelijk in het Midden-Oosten.

Samah Shihadi, Patience (Sabre Series), 2019, 100 x 70 cm Tabari Artspace

Samah Shihadi, Rebirth, 2022, houtskool op papier, 70 x 70 cm

Tabari Artspace Samah Shihadi, Mansaf, 2018, houtskool op papier, 33 x 40 cm

Tabari Artspace Samah Shihadi, Cooking series, 2018, houtskool op papier, 60 x 40 cm

Tabari Artspace Samah Shihadi, Mansaf; Rebirth; Cooking series

Tabari Arts

