Hoe Maria Sibylla Merian zich ontpopte tot de eerste ecoloog

Uit een eitje kruipt een rups, wordt dan een pop en verandert vervolgens in een vlinder. Het is een wonderlijke metamorfose die velen nu al leren zodra ze het kinderboek Rupsje Nooitgenoeg lezen. Een van de eersten die dit proces zag, in de zeventiende eeuw, en omschreef was Maria Sibylla Merian. Zij was een van de grondleggers van de ecologie.

Presentatie: Laura Wismans

Gasten: Gemma Venhuizen & Hendrik Spiering

Redactie en montage: Elze van Driel

Tekening: Maria Sibylla Merian

Rechten via: Sepia Times/Universal Images Group via Getty Images