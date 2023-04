Hiermee haal je die gebroken heup uit de kreukels

Losliggende stoeptegels, vloerkleedjes en het randje van de douchecabine: het zijn moordwapens. Elk jaar breken zo’n 18.000 mensen in Nederland hun heup en dat aantal groeit, met het grijzer worden van onze populatie, gestaag. Als je dan bedenkt dat een op vijf van de patiënten met een gebroken heup binnen een jaar na het ongeluk overlijdt, dan is de term moordwapen in het geheel niet overdreven.

Oudere blaas

Voor het geoefende oog is de presentatie van de patiënt met een heupfractuur klassiek. Al zijn er ook hier diverse subtypes, de meest klassieke meldt zich op een onmogelijk tijdstip. Namelijk nadat de oudere blaas in het holst van de nacht geleegd moest worden, de bijbehorende eigenaar zich naar de wc begaf en daar ten val kwam. Met nog een kussentje van thuis ter ondersteuning van het pijnlijke been, wordt de pechvogel op de brancard de spoedeisende hulp op gereden.

Het aangedane been ligt naar buiten gedraaid en lijkt korter dan het andere. De röntgenfoto bevestigt het vermoeden: er is sprake van een pertrochantere femurfractuur.

Door de aanhechting van de spieren en de reactieve contractie ligt het been ‘verkort en in exorotatie’; naar buiten gedraaid. En dan komt er een fenomenaal instrument bijzonder goed van pas. Sinds de ontdekking van de anesthetica (middelenom pijn te verdoven) is het niet meer noodzakelijk om de patiënt vast te binden op een stoel voor een operatie (wat in de 15de eeuw nog gebruikelijk was) maar kunnen we hem of haar naar believen positioneren.

De ligging van de patiënt is bijna bij elke operatie, van groot tot klein, van cruciaal belang. Zonder goede ligging geen goed zicht, zonder goed zicht geen goede operatie. Bij de pertrochantere femurfractuur is de positionering niet alleen van belang voor het zicht, maar is zij tevens onderdeel van de oplossing.

Zonder goede ligging geen goed zicht, zonder goed zicht geen goede operatie

De zogenaamde extensietafel, het woord zegt het al, maakt het mogelijk om de botten weer zodanig netjes op hun plek te zetten, dat we deze vervolgens weer in de juiste stand met elkaar kunnen verbinden.

Door de voet strak vast te maken en dan de uitschuifbare arm op lengte te draaien, wordt de verkorting van de spieren tegengegaan en zie je op de röntgenplaatjes die we tegelijkertijd maken, de botdelen weer prachtig op hun plek komen.

De traumachirurgie barst van dergelijke eenvoudige doch buitengewoon vernuftige middelen om met minimale middelen een optimaal resultaat te bereiken. Maar ik raad u toch aan: vervang dat opstaande randje in de douche toch maar door een inloopvariant.