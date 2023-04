Eieren flink duurder geworden

Wie dit jaar eitjes gaat beschilderen of een gekookt, gebakken of gepocheerd ei wil opdienen tijdens het paasontbijt, is bij de meeste supermarktketens een stuk duurder uit. De Plus, Coop en Albert Heijn spannen de kroon: voor tien stuks grote scharreleieren van het huismerk leg je nu 4,19 euro neer. Een jaar geleden was een doosje 80 cent goedkoper. In de Vomar, Dirk en DekaMarkt gaan eieren van het huismerk voor 3,99 euro over de toonbank, een euro meer dan in april 2022.

In februari steeg de prijs van eieren met ruim 26 procent in vergelijking met vorig jaar, meldde het CBS woensdag. Dat is een stuk meer dan de gemiddelde prijsstijging van voedingsmiddelen, die in dezelfde maand 18,4 procent duurder werden. Door de wereldwijde vogelgriep afgelopen herfst zijn er tegen de zes miljoen kippen in Nederland geruimd.

Dat heeft een „dramatisch effect” op de prijs, zegt de in de pluimveehouderij gespecialiseerde econoom Peter van Horne, van Wageningen University & Research. Een tekort aan kippen betekent minder eieren, waardoor de prijzen in december al met 21 procent omhoog schoten vergeleken met een jaar eerder. Een andere factor voor de hogere prijs: de verstoorde graanexport vanuit Oekraïne naar de rest van Europa leidde afgelopen zomer tot duurder kippenvoer.

Of het ei straks op rantsoen gaat, zoals afgelopen november in de Britse supermarkten gebeurde, verwacht Van Horne niet. De prijs van kippenvoer daalde de laatste zes maanden van iets meer dan 43 euro naar 40,50 euro per 100 kilo. „Maar het duurt even voordat dat terug te zien is in de consumentenprijs”, zegt Van Horne. Ook bleef de verwachte heftige vogelgriep in de afgelopen wintermaanden uit, en kan de boer weer stallen vol kippen houden.

Terwijl de consument tientallen centen extra betaalt voor een doosje eieren „viert een deel van de pluimveehouders feest”, zegt Van Horne. Met de hoge winkelprijzen gaan eierhandelaren en sommige boeren er volgens hem financieel op vooruit.

Biologische variant blijft in de schappen

De andere helft van de pluimveehouders, zoals biologische boeren, verdient juist minder. Volgens Van Horne kiest de consument vaker voor het scharrelei en blijft de duurdere, biologische variant in de schappen. Ook boeren die langlopende contracten hebben met een grote eierhandelaar, profiteren niet.

Nederlanders slaan met Pasen dubbel zoveel eieren in als anders

Gemiddeld eten Nederlanders elk jaar zo’n tweehonderd eieren. Maar ondanks dat een omelet of spiegelei met deze prijzen een luxegerecht lijkt te worden, blijft de consumptie stabiel. „Vlees is duur en mensen willen eiwitten binnenkrijgen”, verklaart Van Horne. Het ei blijft, in vergelijking met vlees, een goedkoop alternatief.

Discount-supermarkten stunten zelfs met de prijs: de Lidl verkoopt tien grote scharreleieren van het huismerk voor 2,40 euro. Voor 19 cent meer verkoopt Aldi een dozijn. Dat doen ze vooral om klanten te trekken, zegt Van Horne. „Vroeger had je ki-lo-knal-lers, nu wil iedereen een ei op zijn bord.”

Met Pasen slaan Nederlanders dubbel zoveel eieren in. En daar hoeven niet alleen de supermarkten en handelaren van te profiteren, vindt Van Horne. „Als de boer meer van de marge krijgt, kan er ook meer geproduceerd worden.”