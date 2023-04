Beroemde gorilla Bokito (27) uit Diergaarde Blijdorp overleden

De zilverruggorilla Bokito is dinsdag overleden, meldt Diergaarde Blijdorp woensdag. Het overlijden kwam geheel onverwacht, aldus de dierentuin waar het dier al achttien jaar verbleef. Bokito werd wereldnieuws toen hij op 18 mei 2007 uit zijn verblijf ontsnapte en een vrouw die hem bijna dagelijks bezocht ernstig verwondde. Na het incident kwam de benaming Bokito synoniem te staan voor agressie. Onterecht, volgens de dierentuin, die hem juist omschrijft als „vreselijk goede vader”.

De gorilla is overleden tijdens een narcose, schrijft de dierentuin in het persbericht. Hij voelde zich sinds zondag niet lekker. Toen er geen verbetering optrad, werd besloten hem onder verdoving vocht toe te dienen en verder te onderzoeken. Wat de precieze doodsoorzaak is, is nog niet bekend. Volgens de dierentuin is de gorillagroep „aangeslagen door deze gebeurtenis”. Onder het dierentuinpersoneel „heerst er verslagenheid.”

Bokito werd op 14 maart 1996 geboren in Berlijn en kwam in 2005 naar Diergaarde Blijdorp in het kader van het Europese fokprogramma. Volgens Blijdorp was hij, vader van tien nakomelingen en een pleegzoon, „een echte familieman die het leuk vindt om met de kleintjes te spelen”. Als leider van een harem van drie vrouwtjes, vijf jongen en zijn adoptiezoon, zorgde hij voor „rust en harmonie in de groep”.