De antipathie was even geluwd, maar opeens wist ik weer waarom ik AD-televisievrouw Angela de Jong zo’n storend element in het publieke debat vind. Het zijn niet eens haar van-dik-hout-zaag-je-plankenmeninkjes over televisie die ze in kromme zinnetjes giet, ook niet haar gekakel daar weer over in alle talkshows – dat geloof ik zo langzamerhand wel.

Nee, het is omdat ze televisiekritiek zo graag vermengt met een maatschappijvisie die stamt uit de tijd van net voor de stofzuiger, toen pudding nog niet uit een pakje kwam. Televisiekijken kan ze wel, als de beste zelfs, maar voor de rest is ze vooral de bemoeizuchtige overbuurvrouw die ongevraagd achterom komt. Ze staat opeens in je keuken, licht het deksel van de pan, zegt dat je je vlees met een andere boter moet braden en in één adem door dat ze je nooit meer aankijkt omdat je bent vreemdgegaan. Of dat je je autistische zoon eerder uit huis had moeten gooien.

Haar moeder had gezegd dat ze naar Kees vliegt uit moest kijken, de documentaire over de autistische Kees Momma en zijn ouders. Nou dat deed ze. En wat er toen gebeurde? In heldere Angela-taal: „Wie had gehoopt anderhalf uur lekker te lachen om Kees, komt van een koude kermis thuis.”

Oorzaak van alles volgens Angela: de ouders van Kees Momma hadden eerder moeten ingrijpen, dan was ze veel ellende bespaard gebleven.

‘Een moeder kan ook te veel van haar kind houden. Het is zonneklaar dat haar onbegrensde liefde en zorg, het geduld waarmee ze altijd elke tegenslag voor hem wegpoetste, niet in zijn belang waren.” Zonneklaar. Ik heb ook naar Kees vliegt uit gekeken, ik vond het dapper van alle betrokkenen dat ze zich hebben laten filmen en ik vind dat Monique Nolte het weer fantastisch gedaan heeft. Ik vind ook dat KRO-NCRV zich de ogen uit de kop moet schamen dat dit vervolg op Het beste voor Kees bij Videoland moest verschijnen.

Over dat laatste had ik Angela de Jong eventueel nog wel willen horen, maar ze koos ervoor om met een houten pollepel in andermans soep te roeren.

Ik gun Angela de Jong en haar gezin natuurlijk het beste, maar mocht er daar ooit iets publiekelijk ontsporen dan mogen iedere amateurpsycholoog of therapeut en alle anderen niet gehinderd door kennis en of ervaring concluderen dat er door moeders te veel kostbare gezinstijd verloren is gegaan aan al dat gekeuvel over televisie op alle zenders. Dat zou ze zelf ook hebben gedaan.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.