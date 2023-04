Adviescollege kritisch op gebrekkige informatieverstrekking ministerie VWS tijdens pandemie

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) was niet transparant genoeg over de besluitvorming rondom de coronapandemie. Dat staat in een kritisch advies van het nieuwe Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding dat woensdag is uitgebracht. Het ministerie had „ruimhartiger en effectiever” moeten zijn met het verstrekken van informatie, oordeelt het college. Het is voor het eerst dat het college een advies uitbrengt naar aanleiding van een klacht van een journalist.

De werkwijze van het ministerie belemmert de controlerende functie van de journalistiek, zo stelt het orgaan. Zo is de reactie van VWS op journalisten die een beroep doen op de Wet open overheid (Woo) „traag en weinig responsief”. Het ministerie zou bovendien te vaak beroep doen op uitzonderingsgronden om documenten niet openbaar te maken, wat volgens het college niet de bedoeling is. Zo betaalden de twaalf ministeries die Nederland telt in 2021 en 2022 ruim 386.200 euro aan dwangsommen, omdat ze niet tijdig voldeden aan informatieverzoeken.

„Dat kan en moet beter”, zo staat in het advies. „Toegang tot overheidsinformatie is noodzakelijk voor het goed functioneren van het openbaar bestuur en de democratische rechtstaat. De huidige werkwijze draagt hier helaas niet aan bij”. Het adviescollege spoort het ministerie aan om de „achterliggende documenten” alsnog openbaar te maken.

Dwangsommen werken niet

Een vastgelopen bemiddelingspoging van het Adviescollege tussen een freelance journalist en het ministerie was de aanleiding van het rapport. VWS wilde de gevraagde informatie over het vaccinatiebeleid niet openbaar maken aan de journalist in kwestie. Het advies is gericht aan minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, D66), die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet open overheid bij het ministerie.

Door gebruik te maken van de Woo kan elke burger beleidsdocumenten opvragen, van beleidsbesluiten tot appjes van ministers. Vooral onderzoeksjournalisten doen daar vaak een beroep op. De overheid mag op enkele gronden informatie weigeren. Als de overheid de wettelijke beslistermijn van 28 dagen overschrijdt, kan de indiener van het verzoek naar de rechter stappen. Die kan vervolgens dwangsommen opleggen.

Volgens journalisten die ervaring hebben met het opvragen van informatie zijn dwangsommen geen effectief middel om de beleidsdocumenten alsnog snel in handen te krijgen. De hoogte van deze dwangsommen, 100 euro voor iedere extra dag dat de termijn wordt overschreden, kan oplopen tot een maximum van 15.000 euro.

