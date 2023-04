De angst dat het verkeerd zou gaan, was groot bij Feyenoord

In een Klassieker vol emoties, opstootjes, vuur, bloed, onderbrekingen en betrekkelijk weinig goed voetbal heeft Ajax de finale van de KNVB-beker bereikt. Nadat het duel tijdelijk werd gestaakt, wint de ploeg verrassend bij aartsrivaal Feyenoord, met 2-1.

Zo kan de club een teleurstellend seizoen nog een beetje glans geven, in de finale op 30 april in de Kuip tegen PSV. Verslag van een turbulente avond, waarop Feyenoord opnieuw werd geconfronteerd met een van de grootste problemen van de club: het gedrag van een deel van haar supporters. Een inktzwarte avond voor het Nederlands voetbal – maar vooral voor Feyenoord.

20.00 uur De sfeer rond deze Klassieker lijkt in aanloop relaxter dan normaal in Rotterdam. Op het plein voor de hoofdingang van de Kuip blijft het rustig, waar de politie in januari voor het competitieduel tussen Feyenoord en Ajax nog charges moest uitvoeren. Misschien dat de ergste spanningen zijn weggenomen door de 3-2 zege van Feyenoord in Amsterdam onlangs, de eerste in achttien jaar. En door de goede prestaties van Feyenoord, koploper in de Eredivisie.

Maar de angst dat het verkeerd gaat is groot bij Feyenoord. Net als in januari hangen er metershoge netten om te voorkomen dat voorwerpen op het veld worden gegooid. Al blijft deze keer één lange kant open: de Olympiazijde, waar de belangrijkste camera’s staan waarmee televisiezender ESPN de wedstrijd registreert. De vorige keer moest ESPN vanwege de netten de camera’s hoger in het stadion installeren. Kijkers klaagden hierover, ook omdat de netten nog steeds te zien waren.

Als net is afgetrapt, wordt direct zwaar vuurwerk afgestoken bij de noorzijde van het stadion. Die komt volledig onder rook te staan. Al na 21 seconden legt arbiter Allard Lindhout het duel stil. Om na een minuut of vijf weer te beginnen, als het weer is opgeklaard in de Kuip.

20.20 uur Enorme miscommunicatie bij Feyenoord. Aanvaller Alireza Jahanbakhsh loopt in al zijn ijver ploeggenoot Marcus Pederson omver als hij een hoge voorzet van Ajax-back Jorge Sanchez probeert weg te werken. Door de knullige actie belandt de bal zomaar in de voeten van Ajax-spits Dusan Tadic, die eenvoudig 0-1 maakt.

Feyenoord oogt opeens kwetsbaar. En wat timide. Het heeft in de opbouw problemen door het hoge, felle druk zetten van Ajax. Al is de eerste serieuze kans in de openingsfase voor Feyenoord. Na een fraaie dieptepass van Orkun Kökcü komt spits Santiago Gimenez één op één met doelman Gerónimo Rulli, die redt met zijn benen.

20.25 uur Als de zon is ondergegaan, fluit arbiter Lindhout. De KNVB houdt sinds dit seizoen drink- en eetpauze voor vastende spelers tijdens ramadan. Feyenoord heeft met Kökcü en Oussama Idrissi spelers met een islamitische achtergrond. Het rustmoment wordt door de coaches ook gebruikt voor tactische instructies.

Halverwege de eerste helft krijgt Jahanbakhsh een enorme kans, na een mooi opgezette aanval over links, maar zijn schot gaat op de paal. Kort voor rust heeft Feyenoord meer geluk. Jahanbakhsh komt helemaal vrij op rechts, geeft een perfect afgemeten voorzet op Santiago Gimenez, die vanuit gehele vrije positie binnenkopt. 1-1, op een cruciaal moment. Het moment ligt weer bij Feyenoord – lijkt het.

21.20 uur Opeens ontsnapt Ajax-aanvaller Mohammed Kudus. Zijn inzet wordt nog gestopt door doelman Timon Wellenreuther, maar in de chaotische situatie die daarna ontstaat maakt Davy Klaassen op wilskracht 1-2. Bij Feyenoord liggen Mats Wieffer en Marcus Pedersen aangeslagen op de grond.

21.30 uur Ajax-middenvelder Steven Berghuis loopt met de bal richting de spelerstunnel, als stadionspeaker Peter Houtman met een mededeling komt. „U kunt rustig blijven zitten, de wedstrijd wordt tijdelijk gestaakt. Als het goed is kunnen we straks weer verder gaan.” Even daarvoor heeft Houtman al opgeroepen niet met voorwerpen te gooien.

Klaassen voelt aan zijn bebloede hoofd vlak nadat hij het voorwerp op zijn hoofd kreeg. Foto Koen van Weel/ANP

Bloed is dan al te zien op het blonde hoofd van Ajax-middenvelder Davy Klaassen. Vanuit het publiek is een oranje aansteker op zijn achterhoofd gegooid, na een opstootje tussen beide ploegen bij de zijlijn. Op beelden is te zien dat een man vanaf de Olympiazijde de aansteker gooit. Staf en spelers gaan naar binnen, na 62 minuten voetbal.

21.55 uur Feyenoords assistent-trainer John de Wolf, held van het legioen, komt om 21.55 u op het veld, met een microfoon in zijn hand. „Hallo”, zegt hij met zijn zware stem. „Supporters, tussen aanhalingstekens. Aan die kant, daar. Gebruik je verstand godverdomme. Zorg dat er niks meer op het veld komt. Zorg dat je achter je team blijft staan. We hebben jullie nodig. Wij willen er voor gaan. Gebruik je verstand. Gebruik je verstand!” Instemmend applaus klinkt.

John de Wolf, assistent-trainer van Feyenoord, spreek het publiek toe: „We hebben jullie nodig. Gebruik je verstand.” Foto Koen van Weel/ANP

21.59 uur Het veld is nog leeg, als er gejuicht wordt. De spelers van Feyenoord lopen uit de spelerstunnel. Ze doen oefeningen om hun spieren los te gooien. Gevolgd door een fluitconcert als Ajax even later het veld betreedt. Arbiter Lindhout brengt het spel weer aan de gang met een opgooibal, Ajax-verdediger Jorge Sanchez ramt de bal vooruit. Klaassen staat ook weer op het veld

22.05 uur Corner Ajax. Bekers met bier worden tegen de netten gegooid, als Steven Bergwijn en Dusan Tadic zich klaarmaken voor de hoekschop. Klaassen is dan op de grond gaan zitten, naar verluidt is hij duizelig. Hij wordt direct gewisseld.

22.42 uur Feyenoord is onmachtig tegen het taaie, strijdende Ajax, al krijgt het nog één kans: Gimenez kopt op de paal. Ook acht minuten blessuretijd leveren niks meer op. Het blijft stil. 1-2 Ajax. „Jullie worden bedankt voor jullie massale komst”, zegt stadionspeaker Houtman. „Een goede terugreis.”

