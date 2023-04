WHO: een op zes mensen worstelt met onvruchtbaarheid

Ruim een op de zes volwassen kampt wereldwijd met onvruchtbaarheid, zo’n 17,5 procent. Dat schrijft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een dinsdag verschenen rapport. Voor dit probleem is geen significant verschil tussen inwoners van welvarende of arme landen.

„Dit rapport onthult een belangrijke waarheid: onvruchtbaarheid discrimineert niet”, zegt WHO-voorzitter Tedros Adhanom Ghebreyesus, wijzend op het feit dat problemen met fertiliteit in alle werelddelen redelijk gelijkmatig voorkomen. Wél is er een duidelijk verschil tussen beschikbare zorg voor getroffen mensen: die ligt in rijkere landen aanzienlijk hoger. Ook zijn mensen daar minder eigen geld kwijt aan vruchtbaarheidsbehandelingen dan in armere naties.

Het percentage van mensen die levenslang met onvruchtbaarheid te maken hebben lag in de ontwikkelde landen iets hoger: 17,8 procent - waar dit in midden- en lagelonenlanden 16,5 procent was.

Meer steun en begrip nodig

De WHO roept op tot meer hulp en ondersteuning voor mensen die door onvruchtbaarheid zijn getroffen. Ook stelt de organisatie dat het belangrijk is fertiliteitsproblemen bespreekbaar te maken. In veel landen heerst een taboe op het onderwerp.

In het rapport wordt onvruchtbaarheid gedefinieerd door een termijn waarin het ondanks regelmatig proberen binnen een jaar niet lukt om zwanger te worden. In Nederland lukt het een op de vijf stellen niet om binnen een jaar in verwachting te zijn, zo becijferen Nederlandse ziekenhuizen. Zo’n vijf procent van de Nederlanders is ongewenst kinderloos.

Voor het rapport is niet onderzocht of onvruchtbaarheid de afgelopen jaren is toe- dan wel afgenomen. Ook wordt niets gezegd over verschillen tussen fertiliteit bij mannen en vrouwen. Over de oorzaken van onvruchtbaarheid worden geen uitspraken gedaan. De WHO wijst erop dat niet van alle landen betrouwbare statistieken beschikbaar waren.