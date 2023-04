Walt Klink over zijn bliksemcarrière in Hollywood: ‘Ik denk niet na, ik doe gewoon’

Wie met Walt Klink praat, heeft maar zelden het gevoel naar een net-twintiger te luisteren. Zijn stem klinkt jong, maar de woorden van de acteur zijn weloverwogen en lijken te getuigen van een duidelijke visie op het opmerkelijke bestaan dat hij leidt. „Ik heb de afgelopen jaren leren accepteren waar ik nu sta in het leven en welke richting ik op ga”, vertelt hij vanuit Thailand, waar hij na een druk jaar momenteel een paar weken vakantie viert.

Dat hij wilde acteren, ontdekte Klink pakweg vijf jaar geleden op het Noorderpoortcollege in Groningen. Zijn eerste hoofdrol kreeg hij in de jaarlijkse schoolmusical toen hij vrek Ebenezer Scrooge speelde. „Ik ben toen gewoon gaan googelen: hoe word je acteur, hoe schrijf je je in bij castingbureaus?” Het leverde hem zijn eerste twee grote rollen op, in NPO-serie Brugklas en de veelbekeken clip van het nummer ‘Smoorverliefd’ van rapper Snelle: „In die periode kreeg ik dagelijks berichtjes van meisjes die met mij op date wilden, of zelfs met me wilden trouwen. Dat is tegenwoordig gelukkig veel minder.”

Tijdens de vooropleiding theater in Groningen merkte de tiener wat er met hem gebeurde als hij iemand anders mocht zijn. „Alles om mij heen valt weg als ik acteer”, omschrijft Klink. „Ik denk niet na, ik doe gewoon: ik duik volledig in een rol en ben volmaakt gelukkig. Ik voel me een kind van vijf, dat ook kan spelen en improviseren zonder dat hij zich daar bewust van is. Surfen en yoga hebben trouwens hetzelfde positieve effect op mij.”

Actieplan

De acteur maakte toen hij zeventien was met zijn manager een actieplan. Terwijl hij vlieguren maakte in een aantal Nederlandse producties, zoals Lieve Mama, bereidde hij zich voor op de internationale audities die hij vanaf zijn achttiende kon gaan doen – tot die leeftijd is het vanwege onder meer werkvisa lastiger om in het buitenland aan de slag te gaan. Klink nam extra acteerlessen, onder meer bij Terence Schreurs, en verbeterde zijn Engels, zodat hij ook buiten Nederland voor méér rollen in aanmerking zou komen dan alleen de lispelende Europese schurken.

Eind 2020 leverde de buitenlandse queeste de eerste rol op, in de Scandinavische thriller Arctic Circle. Later volgde de Prime Video-serie The English, een historisch drama met Emily Blunt als Britse vrouw die de dood van haar zoon wil wreken. Voor deze opnames woonde Klink een half jaar in Spanje.

Tussen de projecten door moest de jonge acteur soms echter maanden wachten. „Dat was best een pittige periode”, erkent hij. „En niet alleen omdat op een gegeven moment mijn geld wel opraakte. Je moet geduld durven hebben, veel audities leveren niets op. Het lijstje met series die je niet krijgt, is altijd langer dan de rollen waar je wel voor wordt gekozen.”

Gilgamesh Meta Golding en Enid Graham in de thrillerserie Rabbit Hole. Foto Marni Grossman/ Paramount+

Kiefer Sutherland

Zijn grootste wapenfeit tot nu toe is vanaf deze week op streamingdienst SkyShowtime te zien: de achtdelige Amerikaanse thrillerserie Rabbit Hole. Klink maakt onderdeel uit van de hoofdcast als ‘The Intern’, een mysterieuze knul die het superspion John Weir (een rol van Kiefer Sutherland) heel lastig maakt als deze plotseling wordt verdacht van een aantal moorden. „Het was wel een gewilde rol, volgens mij hebben er honderden andere jongens van mijn leeftijd meegedaan met de auditie”, vertelt hij niet zonder trots.

De serie werd in 2022 gedraaid in Toronto. Plots stond de Fries voor de camera te vechten met Sutherland ( 24, Designated Survivor). De Nederlandse acteur genoot van het draaien met de ster en was naar eigen zeggen geen moment star-struck. „Het fijnste is een set waar iedereen gelijk is en gelijk wordt behandeld”, legt Klink uit. „Kiefer was heel relaxed. Uiteindelijk sta je daar allemaal omdat je dit het leukste vak ter wereld vindt. En we zijn allemaal mensen die plassen en poepen. Niemand is ermee geholpen als iemand op de set denkt beter te zijn dan anderen, of meer bereikt heeft.”

Twee zaken helpen Klink om nuchter te blijven over zijn bliksemcarrière in Hollywood. De twintiger mediteert elke dag tien minuten („Daardoor zie ik alles in perspectief en accepteer ik dat ik ook niet alles snap en weet.”) en hij verblijft met grote regelmaat nog een tijdje bij zijn familie in het Friese dorpje Bakkeveen. De acteur komt naar eigen zeggen uit een „niet uitgesproken cultureel gezin”: zijn ouders werken bij de politie en in de zorg. „Als ik daar aan tafel zit, ben ik gewoon Waltje zoals ik dat altijd al was”, lacht hij. „Iedereen wil horen wat ik heb meegemaakt, maar mijn verhalen zijn niet belangrijker dan die van mijn broer die makelaar is en een huis heeft verkocht.”

Nederland is de acteur ook niet kwijt, beklemtoont hij. Recent draaide Klink twee vaderlandse producties: de oorlogsserie De Joodse Raad van Paula van der Oest en de komedie Krazy House van New Kids-makers Steffen Haars en Flip van der Kuil. „Er worden hier veel mooie films en series gemaakt”, beklemtoont hij. „Ik kies projecten omdat ze interessant zijn, niet perse omdat ze in het buitenland worden gedraaid.” Er lopen op dit moment weer een paar audities, waar hij verder niets over kwijt wil. „Maar ik geloof dat deze balans voor mij het beste werkt. Als ik aan het werk ben, sta ik aan en geef ik alles voor die rol of serie. Maar de rest van de tijd probeer ik écht te ontspannen en vooral nieuwe indrukken op te doen.”

