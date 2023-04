Verenigde Naties: Taliban verbieden nu ook Afghaanse vrouwen voor VN te werken

De Taliban hebben Afghaanse vrouwen die in dienst zijn van de Verenigde Naties verboden te werken in het land. Dat melden de VN dinsdag volgens internationale persbureaus. De VN-werknemers waren tot nu toe gespaard gebleven van beperkende maatregelen voor vrouwen. Volgens een woordvoerder van de VN zijn de Afghaanse vrouwelijke werknemers van de internationale organisatie „essentieel” voor het uitvoeren van humanitaire hulp.

De Taliban-regering heeft geen officieel schriftelijk bevel uitgestuurd, maar de missie van de Verenigde Naties in Afghanistan (UNAMA) zou wel een bevel hebben ontvangen van de Taliban om Afghaanse vrouwen te weren. UNAMA sprak eerder op dinsdag haar bezorgdheid uit over het feit dat vrouwelijk personeel in de oostelijke provincie Nangarhar niet naar werk mocht komen. Aankomende woensdag ontmoeten de VN-functionarissen de autoriteiten in Kabul om „duidelijkheid” te krijgen, zegt de VN-woordvoerder.

Bezorgdheid over humanitaire missie

In december vorig jaar kondigden de Taliban een verbod af voor honderden ngo’s en hulporganisaties in het land om te werken met Afghaanse vrouwen. Volgens de machthebbers was dat bevel uitgestuurd wegens „ernstige klachten” over het niet naleven van strenge islamitische kledingvoorschriften voor vrouwen. De VN stonden, samen met een aantal andere internationale organisaties, toen nog niet op die lijst. In januari uitte de plaatsvervangend secretaris-generaal van de VN al wel de bezorgdheid over de toekomst van haar vrouwelijke werknemers en van de humanitaire missie in Afghanistan.

Sinds de machtsovername door de Taliban, in de zomer van 2021, is de toegang van vrouwen tot het openbare leven sterk ingeperkt. Zo zijn vrouwen en meisjes ook niet meer welkom op universiteiten en scholen. De Taliban-regering zegt de rechten van vrouwen te „respecteren”, maar onder meer Amnesty International zegt dat de Taliban vrouwenrechten schenden op het gebied van onderwijs, werk en bewegingsvrijheid.

Lees ook: Een jaar na de val van Kabul: ‘Mijn land is onherkenbaar, dramatisch veranderd’