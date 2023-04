We gaan uit eten, en dat regelen we via onze WhatsAppgroep ‘Senioren’. Na wat heen en weer ge-app neemt één van ons het op zich om iets te reserveren. En het is gelukt, getuige het appje van een foto van de uitgeprinte bevestigingsmail van het restaurant.

