Trump voor de rechter: wat staat Amerika te wachten?

Oud-president Donald Trump krijgt vandaag te horen waarvan hij wordt verdacht in de strafzaak die tegen hem is aangespannen. Hij is daarmee de eerste oud-president van de VS die verdacht wordt van het plegen van een misdrijf. De belangrijkste vraag is niet hoe het proces gaat verlopen, maar hoe Donald Trump bepaalt dat het eruit gaat zien, vertelt Amerika correspondent Bas Blokker. Welke gevolgen heeft dit voor de Amerikaanse rechtsstaat?

