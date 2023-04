Treinongeluk bij Voorschoten: de toedracht, de slachtoffers en de schade

Twee treinen zijn dinsdagochtend vroeg bij Voorschoten op een spoorkraan van bouwbedrijf BAM gebotst. Een NS-dubbeldekker met daarin tientallen reizigers ontspoorde en kwam in het naastgelegen weiland terecht. Bij het ongeluk kwam een medewerker van BAM om het leven en raakten negentien mensen gewond, van wie een aantal ernstig. Dit is eind van de middag duidelijk over het ongeluk

Toedracht

Het ongeluk vond even voor half vier ’s nachts plaats iets ten zuiden van station Voorschoten. Twee treinen, een goederentrein van railtransportbedrijf DB Cargo en een dubbeldekker van NS kwamen in botsing met een zogeheten krol, een kraan op wielen die wordt gebruikt bij werkzaamheden aan het spoor. De locomotief van de goederentrein raakte flink beschadigd, De goederentrein, op weg van sorteerstation Kijfhoek bij Rotterdam naar een staalbedrijf in Beverwijk, telde 26 wagons en vervoerde kalk, geen gevaarlijke lading, aldus DB Cargo. De NS-trein met daarin zo’n vijftig reizigers ontspoorde.

Op het moment van het ongeluk waren geplande onderhoudswerkzaamheden gaande op het traject. Volgens een ProRail-woordvoerder waren het „standaardwerkzaamheden”, zoals het controleren van de rails, bielzen en bovenleidingen. Twee van de vier sporen waren om die reden afgesloten voor treinverkeer, dat over de twee andere sporen werd geleid. De werkzaamheden bevonden zich in de afrondende fase.

De spoorkraan bevond zich op een spoor waarop niet gereden werd, zegt ProRail. Toch kwamen de treinen ermee in botsing. Welke van de twee treinen de kraan als eerste raakte, kon ProRail-topman John Foppen tijdens een ingelaste persconferentie niet zeggen. Ook is niet duidelijk of op het moment van de aanrijding problemen waren met de kraan.

Slachtoffers

Bij het ongeluk kwam een medewerker van BAM om het leven. ProRail zegt dat het om de bestuurder van de kraan gaat, maar het is niet bekend of hij zich op het moment van de aanrijding in de krol bevond. Negentien inzittenden van de NS-trein werden naar vijf ziekenhuizen gebracht in de omgeving. Een onbekend aantal van hen raakte ernstig gewond. Drie van hen liggen dinsdagmiddag nog op de intensive care. Hun situatie wordt omschreven als „zeer ernstig, maar stabiel.”

Andere reizigers werden opgevangen door buurtbewoners of regelden zelf ander vervoer.

De NS-machinist raakte ook gewond, meldde NS-topman Wouter Koolmees op de persconferentie. Hij ligt met botbreuken in het ziekenhuis. De conducteurs van de trein, onderweg van Leiden naar Den Haag, maken het „naar omstandigheden” goed. De machinist van de goederentrein kwam met de schrik vrij, meldt een woordvoerder van DB Cargo. Voor de man is nazorg geregeld.

Toezicht op het spoor

Spoorbeheerder ProRail beschikt over een centraal centrum waar het de dag en nacht toezicht houdt op de veiligheid op het spoor. Bij dit Operationeel Besturingsysteem Infra in Utrecht zijn geen signalen binnengekomen waardoor het ongeluk voorkomen had kunnen worden, meldt een woordvoerder. Ook was er op het moment van het incident geen sprake van onderbezetting, waar de dienst vorig jaar vaker mee kampte. „Als er onderbezetting was geweest, was een deel van het treinverkeer stilgelegd,” stelt de ProRail-woordvoerder. „Veiligheid gaat boven alles, dit zal geen rol hebben gespeeld.”

Onderzoeken

Verschillende instanties doen onderzoek naar het ongeval. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid begon daar direct aan. Daarnaast onderzoeken de politie, de Arbeidsinspectie, de Inspectie Leefomgeving en Transport en het Openbaar Ministerie de toedracht en of er strafbare feiten zijn gepleegd.

Gevolgen voor het treinverkeer

Tussen Den Haag en Leiden zal dagenlang geen treinverkeer mogelijk zijn door de „enorme” schade die het ongeluk heeft aangericht aan het spoor. Het treinverkeer tussen Leiden en Haarlem en Utrecht werd in de loop van de middag weer hervat.

Ergste ongeluk sinds 2012

Het treinongeluk bij Voorschoten is het grootste sinds 2012, toen tussen Amsterdam Centraal en Sloterdijk een sprinter frontaal op een intercity botste. Er raakten zo’n 190 mensen gewond, van wie twintig ernstig. Een 68-jarige vrouw overleed een dag later aan haar verwondingen.

Veruit de grootste treinramp vond plaats in 1962 bij Harmelen. Daar botsten een stoptrein en een sneltrein op elkaar. Door dichte mist had de machinist van de sneltrein een geel sein gemist, een teken om af te remmen. De twee voertuigen botsten in volle vaart op elkaar. Bij de botsing kwamen 93 mensen om het leven, 52 mensen raakten gewond.

