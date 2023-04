Tientallen bestuurders en wetenschappers pleiten voor afschaf btw op groenten en fruit

Een groep van 78 bestuurders, wetenschappers, artsen en organisaties heeft het kabinet opnieuw opgeroepen om de btw op groenten en fruit af te schaffen. Hierdoor kunnen met name mensen met een lager inkomen zich een gezonder voedingspatroon veroorloven. Dat staat te lezen in een dinsdag verstuurde oproep.

De ondertekenaars stellen dat de helft van de volwassenen en meer dan 15 procent van de kinderen kampt met obesitas of overgewicht. Onder mensen met een laag inkomen liggen die percentages nog hoger. Om met name deze groep te stimuleren tot een gezonder leef- en voedingspatroon wordt gepleit voor een afschaffing van de btw op groenten en fruit. Onder meer de directeur van GGD GHOR Nederland, de hele regio Foodvalley, Unicef Nederland en een breed scala aan wethouders en wetenschappers hebben de oproep ondertekend.

Kritiek

Bij het aantreden van kabinet-Rutte IV begin vorig jaar werd het per 2024 afschaffen van btw op groenten en fruit in het regeerakkoord opgenomen. Vorige week stuurde SEO Economisch Onderzoek een rapport naar de Kamer waarin gesteld werd dat een dergelijke afschaffing duur en juridisch ingewikkeld is. Ook zou de gezondheidswinst gering zijn.

Daar kan PvdA-wethouder in Amsterdam Marjolein Moorman, auteur van de oproep, zich niet in vinden. „Een btw-verlaging op groente en fruit is effectief, uitvoerbaar en er is maatschappelijk draagvlak voor”, zo schrijft ze. „Wij roepen het kabinet op om een voorbeeld te nemen aan landen zoals Spanje, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk die de invoering van een btw-verlaging op groente en fruit probleemloos hebben doorgevoerd.”

De afgelopen twintig jaar werden groenten en fruit gemiddeld zo’n 40 procent duurder. Suiker werd juist een vijfde goedkoper. Ruim de helft van de Nederlanders met een laag inkomen zegt geregeld geen geld te hebben om een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Ook verwachten de ondertekenaars dat een btw-afschaffing lagere zorgkosten met zich mee zal brengen: „De gezondheidswinst die dit op termijn oplevert, vertaalt zich in meer levensgeluk, lagere zorgkosten van een gezondere bevolking, hogere arbeidsparticipatie en minder arbeidsongeschiktheid.”