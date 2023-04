Terwijl Trump luistert naar een lange aanklacht, morren zijn aanhangers buiten de rechtszaal

‘Dit is helemaal niet zoals ik het had verwacht”, zegt de man die dinsdagochtend met zijn vrouw uit landelijk Pennsylvania naar hartje New York is gereisd om oud-president Trump te steunen. „Waar zijn alle aanhangers? Er zijn hier meer journalisten dan mensen zoals wij.”

In Collect Pond Park is een terrein van een paar honderd vierkante meters met dranghekken afgerasterd voor demonstranten. Hier tegenover, bij de rechtbank in Manhattan, wordt deze dinsdagmiddag oud-president Donald Trump voorgeleid.

Justitie blijkt hem 34 strafbare feiten ten laste te leggen wegens het vervalsen van bedrijfsdocumenten in een affaire die draait om zwijggeld voor twee veronderstelde minnaressen, voorafgaand aan de door hem gewonnen presidentsrace van 2016. „Kruimels”, vinden zijn aanhangers in het park, „een heksenjacht”.

Het is een historische dag in de Amerikaanse geschiedenis: voor het eerst wordt een oud-president formeel verdacht van het plegen van misdrijven. In een bericht dat Trump onderweg naar de rechtbank op zijn sociale medium Truth plaatst, noemt hij het (in kapitalen) „onwerkelijk” dat hij „gearresteerd” gaat worden. „Ik kan niet geloven dat dit in Amerika gebeurt.” Na zijn aankomst bij een zij-ingang van het gerechtsgebouw loopt hij kalm wuivend naar binnen.

Koningsdag en schoolplein ineen

Het feit dát zijn voorgeleiding vandaag plaats heeft, lijkt belangrijker dan wát er nu precies gebeurt. De route van Trump Tower, waar de ex-president maandagnacht heeft geslapen, naar de rechtbank is afgesloten voor verkeer. Maar verder dendert de stad gewoon voort, om dit ene driehoekje van Manhattan heen.

De aanhang van Trump buiten is gelaten. „Dit is New York. Ze haten Trump hier”, zeggen ze over de overwegend linkse stad waar de zakenman bijna zijn hele leven woonde. De anti-Trump-betogers hebben een iets kleiner, afgescheiden stuk, van waaruit ze met een megafoon roepen dat Trump een gevaar voor de democratie is.

Tientallen verslaggevers en cameramensen volgen de paar Trump-fans die rondlopen. De Afro-Amerikaanse mannen met hun ‘Blacks for Trump’ T-shirts. De grote man die in zijn telefoon praat vooreen live-stream. De vrouw die een karikatuur van aanklager Alvin Bragg ophoudt: ‘Dikke Alvin en zijn communistenvriendjes’

Iedereen – vóór of tegen Trump – heeft een T-shirt met toepasselijke tekst aangetrokken, of helemaal geen shirt, zoals de man die als banaan verkleed is. Het is Koningsdag en schoolplein tegelijk, waar de twee groepen met een grote grijns woedende leuzen naar elkaar schreeuwen.

„De aanklacht tegen Trump is geweldig”, zegt Trump-fan Dion Cini. „Tien, twaalf punten erbij voor Trump. Weg met Ron DeSanctimonious [de Schijnheilige, red.]”, zegt hij met een verwijzing naar Trumps bijnaam voor gouverneur DeSantis van Florida, die mogelijk óók namens de Republikeinen wil meedoen aan de presidentsrace in 2024.

Dan leidt een politie-escorte afgevaardigde Marjorie Taylor Greene uit Georgia het park binnen. De prominente trumpista is onzichtbaar achter een haag van cameramensen en fotografen. Ze is zelfs met megafoon onverstaanbaar door het gefluit en boegeroep van haar tegenstanders. Er wordt wat geduwd en getrokken, en weg is ze weer.

Later terug naar Florida

Nadat Trump op de zevende verdieping formeel is ingerekend, geregistreerd en hij (ongeboeid) zijn tenlastelegging te horen heeft gekregen, verklaart de ex-president ‘onschuldig’ te zijn. Daarna zou hij vertrekken en terugreizen naar Florida, om daar ’s avonds op prime time de Amerikaanse tv-kijker zíjn lezing van de gebeurtenissen te geven.